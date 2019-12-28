В Египте на Синайском полуострове планируется построить новый аэропорт

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На фоне возвращения британских рейсов в Шарм-эш-Шейх о необходимости возрождения туризма заговорили и на другом египетском курорте – Таба. По мнению местных инвесторов, этому будет способствовать строительство здесь нового аэропорта, На фоне возвращения британских рейсов в Шарм-эш-Шейх о необходимости возрождения туризма заговорили и на другом египетском курорте – Таба. По мнению местных инвесторов, этому будет способствовать строительство здесь нового аэропорта, сообщает АТОР.

Курорт Таба считается местом для тихого и спокойного отдыха и находится на границе с Израилем, в шести километрах от Эйлата.

На встрече с властями Южного Синая инвесторы Табы обсудили план по строительству современного аэропорта, участок земли уже найден. Планируется начать строительство в 2020 году. Хаб будет обслуживать четыре туристических района: Табу, Нувейбу, Дахаб и зону вокруг монастыря Святой Екатерины на горе Синай.

В интервью египетским СМИ Саид Сами Сулейман, президент Ассоциации инвесторов Табы и Нувейбы, заявил, что курорты восточного побережья Красного моря испытывают серьезные трудности с притоком туристов из-за проблем с инфраструктурой.

Рейсов из Каира в Табу нет. Отдыхающие обычно прилетают в аэропорт Шарм-эш-Шейха, откуда до Табы около 220 километров. Так что трансфер на самый восточный курорт Египта занимает около четырех часов.

В Табе есть местный аэропорт, но он морально устарел, говорит эксперт, нужны инвестиции для покупки навигационного оборудования. Сейчас он принимает чартерные рейсы только из Восточной Европы: немцы и британцы лететь сюда категорически не хотят по причине отсутствия современных систем авиабезопасности.

Главная дорога, ведущая в Табу из Каира, закрыта с 2011 года. Поэтому из столицы также добираются только через Шарм-эш-Шейх: это занимает более девяти часов.