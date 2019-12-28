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2019-12-28T17:32+0300
https://ria.ru/20191228/1562904624.html
Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
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РИА Новости

Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение

08:04 28.12.2019 (обновлено: 17:32 28.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВечный огонь в Нижегородском кремле
Вечный огонь в Нижегородском кремле
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Оценить состояние мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, теперь можно через мобильное приложение. Как рассказал РИА Новости автор проекта "Активисты Памяти", победитель конкурса "Лидеры России" Владимир Туровцев, база данных пока включает две тысячи памятников, но в будущем будет расширяться.
"Мы собрали данные по имеющимся памятникам в Нижнем Новгороде, визуализировали эти объекты на карте и сформулировали задания, чтобы активисты, скачав мобильное приложение, могли оценить состояние памятника и решить, что нужно сделать, чтобы привести его в порядок. Мемориальные памятники, стелы, обелиски — собрано более двух тысяч объектов", — сказал Туровцев.
© Владимир ТуровцевОблако социальных проектов — кабинет инспектора
Облако социальных проектов - Кабинет инспектора
© Владимир Туровцев
Облако социальных проектов — кабинет инспектора
В приложение поступает сигнал о том, что нужно проверить состояние того или иного памятника от представителя муниципалитета, от местных активистов. Волонтеры выезжают на место и размещают в приложении фотографии объекта. После приведения памятника в порядок активисты загружают фотоотчет, подтверждающий, что проблема устранена.
По словам Туровцева, без помощи населения решить такую задачу будет сложно.

"В данном случае мы полностью полагаемся на деятельность волонтеров, так как на уровне муниципалитетов нет ресурсов, чтобы отслеживать состояние памятников", — отметил он.

Новое приложение работает по тому же принципу, что и "Экологический инспектор", с которым уже знакомы жители Нижегородской области. По словам Туровцева, на сегодняшний день более 700 волонтеров помогают устранять незаконные свалки и проверять обращения граждан по фактам нарушения экологической безопасности.
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