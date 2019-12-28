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Туризм
2019-12-28T06:59+0300
https://ria.ru/20191228/1562885386.html
Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
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РИА Новости

Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год

06:59 28.12.2019
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CC BY 2.0 / Leandro Neumann Ciuffo / Árvore de Natal da Lagoa 2011 (1)Плавучая елка в Рио-де-Жанейро
Плавучая елка в Рио-де-Жанейро
CC BY 2.0 / Leandro Neumann Ciuffo / Árvore de Natal da Lagoa 2011 (1)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты предложили пять интересных направлений для тех, кто хочет сменить обстановку в новогодние праздники: поучаствовать в параде на Багамах, поехать целоваться в Венецию или проводить старый год под звон японских колоколов, сообщает Booking.com.

Фрипорт, Багамы

Сбежать на Багамы на Новый год стоит не только ради солнца, моря и песчаных пляжей, но и для того, чтобы посмотреть, а может и поучаствовать в карнавале Джанкану.
Местные жители и туристы собираются на улицах города, чтобы повеселиться и потанцевать. Уличные артисты устраивают здесь незабываемые представления.
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В прошлом году проживание во Фрипорте чаще всего бронировали путешественники из США, Германии и Великобритании. А самыми популярными типами размещения стали курортные отели, отели и виллы.

Мадрид, Испания

Мадрид славится насыщенной ночной жизнью и заведениями, где можно попробовать вкусные блюда национальной кухни. Но когда часы в новогоднюю ночь будут бить двенадцать, нужно взять не алкогольный напиток, а дюжину виноградин. Это одна из испанских традиций: под каждый удар местные жители съедают по ягоде, чтобы обеспечить себе удачу на весь грядущий год.
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Эксперты советуют в Мадриде взять напрокат велосипед. А также обязательно прогуляться по площади Пуэрта-дель-Соль — это одно из самых популярных и оживленных мест города.
Этот город будет интересен тем, кто любит музеи, культуру и шопинг. В прошлом году самыми частыми гостями испанской столицы были британцы, итальянцы и французы.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Празднование Нового года в Рио-де-Жанейро — грандиозное событие. Красочные фейерверки на пляже Копакабана и веселые вечеринки в барах на крышах надолго остаются в памяти.
Для бразильцев очень важны предновогодние традиции и суеверия, связанные с этим периодом. Во-первых, нужно отмечать праздник в белом наряде (считается, что это принесет мир и процветание). Во-вторых, стоит отдать дань уважения богине океана, перепрыгнув через семь волн подряд. При каждом прыжке загадывается желание.
© AP Photo / Leo Correa Праздничный салют над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 1 января 2018
 Праздничный салют над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 1 января 2018
© AP Photo / Leo Correa
Праздничный салют над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 1 января 2018
Также считается, что удача в Новом году зависит от того, какие блюда на праздничном столе 31 декабря. Например, бразильцы верят, что чечевица приносит удачу, в то время как индейка и крабовое мясо, напротив, могут ее отпугнуть.
Эксперты рекомендуют Рио поклонникам отдыха на пляже, красивых пейзажей и интересных достопримечательностей. Путешественники из Аргентины, Чили и Франции были самыми частыми гостями города в прошлом году.

Токио, Япония

В отличие от западных традиций, японский Новый год, или О-сёгацу, — время для глубоких размышлений. Японцы совершают ритуал хацумодэ — первое в году посещение синтоистского святилища. В это время особенно популярные храмы, такие как Мэйдзи, принимают тысячи посетителей, пришедших помолиться божествам. Кроме того, можно сходить в один из буддийских храмов Токио и очистить сердце, разум и душу под звон ста восьми колоколов во время ритуала дзёя-но-канэ.
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Например, в храме Сэнсодзи можно своими глазами увидеть ритуал дзёя-но-канэ и отстоять с местными жителями очередь для совершения хацумодэ. В Токио путешественники высоко оценивают шопинг, еду и удобство общественного транспорта. В прошлом году японскую столицу чаще всего посещали гости из Китая, Тайваня и Кореи.

Венеция, Италия

В Венеции считается, что Новый год нужно встречать в чем-то красном, лучше всего - в белье этого цвета. Говорят, это обеспечит удачу. Для привлечения денег, стоит на ужин съесть чечевицу. А чтобы грядущий год был богат на приятные события — съесть острую колбаску.
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На площади Сан-Марко гостей города ждет грандиозное празднество с музыкой, танцами и фейерверками. Когда часы пробьют полночь, приготовьтесь отметить это по-венециански — поцелуем с близким человеком.
Венеция привлекает путешественников своей архитектурой, романтичной атмосферой и достопримечательностями. Французы, британцы и немцы были самыми частыми гостями города в прошлом году.
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