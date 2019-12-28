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Рухнут ли цены на нефть в 2020 году
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РИА Новости

Рухнут ли цены на нефть в 2020 году

08:00 28.12.2019 (обновлено: 08:06 28.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператоры по добыче нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Операторы по добыче нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В течение 2019 года нефтяные котировки сильно колебались. К декабрю стоимость Brent превысила 65 долларов за баррель: участники ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи. В 2020-м цены будут определять объемы добычи, а также новые правила Международной морской организации, указывают аналитики. Сланцевики вряд ли окажут сильное влияние на рынок, куда более важный фактор — маячащий на горизонте глобальный экономический кризис, который грозит подкосить спрос на черное золото.

ОПЕК+ решает

В январе Brent подорожала с 55 до 75 долларов — благодаря договоренности ОПЕК+ сократить добычу с начала года на 1,2 миллиона баррелей в сутки. А в августе снова стоила меньше 60-ти. В середине сентября цены резко подскочили из-за атаки дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Через пару недель вернулись на прежний уровень — сказались опасения инвесторов по поводу избытка предложения. Впрочем, к декабрю Brent опять котировалась на уровне 65 долларов — на заседании ОПЕК+, которое состоялось 6 декабря, договорились о снижении добычи на два миллиона баррелей в день.
Это должно способствовать стабильности цен на нефть в первой половине следующего года, считает Александр Лапидус, исполнительный директор CFS Management.
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Впрочем, в марте 2020-го срок договоренностей истекает, а что будет дальше, пока не ясно. "Если соглашение не продлят, то и цена не поднимется. В то же время действия какого-либо игрока по тайному расширению добычи могут привести к спаду", — предупреждает независимый промышленный эксперт Алексей Хазанов.

"Текущий консенсус находится на уровне 59 долларов за баррель в результате активных действий ОПЕК и ОПЕК+ и сокращения добычи сланцевой нефти в США (по причине снижения числа работающих буровых установок). В первом полугодии стоит ожидать, что средние нефтяные цены закрепятся на уровне 64 долларов", — прогнозирует Вадим Меркулов, директор аналитического департамента инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Однако некоторые аналитики указывают на то, что, несмотря на усилия стран ОПЕК, добыча будет расти, а спрос — снижаться (из-за падения производства автомобилей во многих странах) и это приведет к снижению котировок. Добычу наращивают США, а также Катар, Бразилия, Норвегия, отмечает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка.
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С другой стороны, с января 2020 года вступают в силу новые правила Международной морской организации, запрещающие использование в мореходном деле топлива с содержанием серы выше 0,5 процента (сейчас этот показатель составляет 3,5 процента). Это может повысить спрос на сырье, отмечает Лапидус. Аналитик солидарен с прогнозом Bank of America, что в первом квартале Brent будет стоить 55-58 долларов, а в целом по году — не более 60-ти.

Сланцевики умерят аппетиты

Важный фактор — разработка сланцевых месторождений в Соединенных Штатах. За десять лет сланец превратил страну в одного из крупнейших игроков на рынке черного золота.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), в декабре суточная добыча достигла 12,8 миллиона баррелей, хотя еще в начале 2010-го было лишь около 5,5 миллиона. В ноябре Штаты впервые с 1973 года стали нетто-экспортерами нефти и нефтепродуктов.
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Однако в 2020-м темпы роста замедлятся — сланцевая нефть приносит все меньше прибыли upstream-компаниям из-за увеличения себестоимости по мере исчерпания легкодоступных запасов, указывает Меркулов из ИК "Фридом Финанс".

Это извечная проблема отрасли. Добыча на сланцевых месторождениях быстро падает, и о прежней производительности можно только вспоминать. Поэтому приходится постоянно бурить новые скважины, что очень дорого.
"При этом кредитных средств, обеспечивающих американские добывающие компании, у сланцевиков все меньше. Это поможет сдержать цены на нефть", — добавляет Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр".
Дело в том, что финансовые показатели сланцевых компаний сильно разочаровали инвесторов. За десять лет 40 крупнейших представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Тысячи скважин перекачивают куда меньше нефти и газа, чем ожидалось. В результате уже в 2018 году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. А ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что к 2025-му сланец вообще потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".
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Новый кризис не за горами

В текущей макрополитической и экономической ситуации в краткосрочной перспективе ценам на нефть присущ понижательный характер. В первом квартале сохранятся нынешние котировки в узком диапазоне — 60-64 доллара, прогнозирует Елена Григорьева, руководитель направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG.
Один из наиболее негативных сценариев — новый финансовый кризис. Спрос на нефтепродукты резко снизится, что неизбежно обвалит котировки сырья.
"Рецессия уже заметна по спаду производства в ряде отраслей, в частности в автопроме, а ведь это основной потребитель бензина и дизельного топлива — продуктов переработки нефти", — отмечает промышленный эксперт Алексей Хазанов. В таких условиях черное золото не сможет вырваться из диапазона 55-67 долларов за баррель, полагает он.
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сланцевая нефтьМеждународная морская организацияОПЕКBrentРоссияСШАЭкономика
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