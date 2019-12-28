Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная школа Москвы. История его создания восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года.

Училище ставило целью воспитание профессиональных актеров как для балета, так и для драматического театра. Выпускники драматического отделения пополняли собой труппу Малого театра. В 1832 году здесь начал преподавать "декламацию" известный русский актер Михаил Щепкин. На уроках Щепкина, преподававшего более 30 лет (вплоть до своей кончины в 1863 году), были заложены основные принципы национальной актерской школы. Дело Щепкина продолжили его ученики – мастера Малого театра Иван Самарин, Сергей Шумский, Гликерия Федотова, в классе последней из них в 1885 году занимался Константин Станиславский. Большую роль в становлении училища сыграл русский драматург Александр Островский, убежденный в его необходимости для дальнейшего развития театра России и разработавший программу обучения в драматических классах.

В 1890-1900-х годах здесь преподавал крупнейший театральный педагог, актер и режиссер Малого театра Александр Ленский, воспитавший поколение актеров, чьи имена вошли в историю русского театра.

В 1910-х годах драматические классы были закрыты, но в 1918 году под названием "Драматические курсы при Государственном академическом Малом театре" возродились к жизни усилиями таких мастеров, как Александр Южин, Наталья Смирнова, Вера Пашенная и Сергей Айдаров.

В 1922-1932 годах "Драматические курсы" назывались "Театральные мастерские при Государственном академическом Малом театре", затем учебное заведение стало Театральным техникумом, получившим имя Михаила Щепкина.

В 1935 году техникум был переименован в "Театральное училище имени М.С. Щепкина", а в 1943 году училище обрело статус высшего учебного заведения.

Высшее театральное училище размещается в здании, построенном в 1822 году для Военного сиротского училища (по рисункам архитектора Осипа Бове). В 1863 году дом был передан театральному училищу и перестроен для него архитектором Александром Никитиным по проекту архитектора Альберта Кавоса.

В настоящее время в училище обучаются 234 студента. Работают пять кафедр: мастерства актера, пластического воспитания, сценической речи, искусствоведения, философии и культурологии. Из 99 преподавателей – 38 профессоров и доцентов.

Художественную политику и высокое качество актеров определяют художественные руководители курсов и студий, профессора Юрий Соломин, Борис Клюев, Владимир Бейлис, Дмитрий Кознов, Владимир Сулимов, Владимир Сафронов, Владимир Драгунов, Наталия Петрова.

Исполняющий обязанности ректора училища – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Борис Любимов

Школа прославлена именами своих выпускников. В училище начинали свой творческий путь крупнейшие актеры Малого театра Василий Живокини, Иван Самарин, Сергей Шумский, Надежда Медведева, Гликерия Федотова, Мария Ермолова, Евдокия Турчанинова, Юрий Юрьев, Варвара Рыжова, Александр Остужев, Варвара Массалитинова, Михаил Ленин, Вера Пашенная, Федор Каверин, Николай Анненков.

Во второй половине XX века училище окончили Павел Луспекаев, Никита Подгорный, Олег Даль, Эдуард Марцевич, Виталий Соломин, Юрий Соломин, Светлана Немоляева, Людмила Полякова, Станислав Любшин, Василий Бочкарев, Валерий Баринов, Олег Меньшиков, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Дмитрий Назаров, Игорь Петренко и многие другие.

Училище славится своей методикой работы в подготовке национальных кадров. Начиная с первого набора 1950 года Якутской студии, ВТУ имени М.С. Щепкина выпустило более 55 национальных студий.

Выпускники училища распределяются в ведущие театры Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России; снимаются в кино и на телевидении.