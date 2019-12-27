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Семенович и "Белый орел" выступили в Луганске в честь Дня спасателя
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РИА Новости

Семенович и "Белый орел" выступили в Луганске в честь Дня спасателя

23:41 27.12.2019
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© пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи ЛНРРоссийская певица Анна Семенович на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
Российская певица Анна Семенович на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
© пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Российские группы "Белый орел" и "Дюна", а также певица Анна Семенович в пятницу выступили в Луганске на концерте в честь Дня спасателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики.
В ЛНР 27 декабря указом главы республики установлен День спасателя, праздник и отмечается ежегодно.
"Известные российские группы "Белый орел" и "Дюна", а также певица Анна Семенович сегодня, 27 декабря, дали в Луганском Дворце культуры имени Ленина праздничный концерт, посвященный Дню спасателя", - сообщили в пресс-службе министерства.
По данным пресс-службы, мероприятие посетили сотрудники МЧС ЛНР и члены их семей. Концерт начался с выступления группы "Белый орел". "Спасибо за теплый прием, за хорошее настроение, за ваши улыбки! С праздником вас, всего самого лучшего, стабильности, благосостояния, мирного неба над головой!" – заявил со сцены солист группы Денис Косякин.
© пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи ЛНРгруппа "Белый орел" на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
группа Белый орел на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
© пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР
группа "Белый орел" на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
Семенович исполнила известные песни из репертуара группы "Блестящие", экс-солисткой которой является, а также хиты сольной карьеры. "Мы, женщины, любим, когда нас спасают. Главное, чтобы с нами ничего не происходило, и чтобы наши дорогие спасатели были всегда здоровы и счастливы" – сказала певица, завершая выступление.
Группа "Дюна" также исполнила ряд своих популярных композиций. "Мы второй раз в гостях на Луганщине, и все мои друзья и родственники – все на вашей стороне, мы всегда вас поддерживаем и за вас переживаем. Спасибо, что пригласили к себе! Вы такие светлые, такие классные, такие "забойные" – сказал солист группы Виктор Рыбин, обращаясь к зрителям.
© пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи ЛНРгруппа "Дюна" на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
группа Дюна на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
© пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР
группа "Дюна" на концерте в честь Дня спасателя в Луганске
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Ситуация в ДНР и ЛНРАнна СеменовичЛуганскВ мире
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