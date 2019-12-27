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Песков признался, что больше месяца не видел Навку
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РИА Новости

Песков признался, что больше месяца не видел Навку

23:35 27.12.2019 (обновлено: 04:46 28.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДмитрий Песков и Татьяна Навка
Дмитрий Песков и Татьяна Навка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что больше месяца фактически не видел свою супругу Татьяну Навку, которая занималась подготовкой нового ледового шоу, из-за ее и своей работы.
В пятницу он побывал на премьере шоу "Спящая красавица", где на лед вышли его дочь и супруга. В финале выступления фигуристку с помощью специального полетного приспособления подняли над зрительным залом.
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"Мурашки были, когда Таня летела надо мной... Она молодец, я ей восхищаюсь", - поделился Песков впечатлениями с журналистами после премьеры.
Он признался, что ему было страшно за жену. "Было очень. Я очень боялся, что она упадет. Но она бесстрашная. Слава Богу, что все хорошо закончилось", - добавил Песков.
Он подтвердил и слова супруги о том, что семья долгое время фактически не виделась из-за напряженной работы по подготовке шоу.
"На самом деле, она не соврала. Это действительно так, я ее не видел больше месяца. А еще у нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная. Поэтому мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев", - рассказал пресс-секретарь президента.
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Татьяна НавкаДмитрий ПесковРоссияОбщество
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