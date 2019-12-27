Песков признался, что больше месяца не видел Навку

"На самом деле, она не соврала. Это действительно так, я ее не видел больше месяца. А еще у нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная. Поэтому мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев", - рассказал пресс-секретарь президента.