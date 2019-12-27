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Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины
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РИА Новости

Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины

23:32 27.12.2019 (обновлено: 23:42 27.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.
Как говорится в карточке законопроекта, документ "возвращен с подписью от президента".
Как говорится в документе, избирательный кодекс вступает в силу с 1 января 2020 года.
В августе занимавший тогда пост спикера украинского парламента Андрей Парубий направил на подпись Зеленскому новый избирательный кодекс. Однако президент наложил вето на документ, посчитав, что некоторые его положения противоречат конституции. Он предложил депутатам доработать документ и повторно его рассмотреть.
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении 5% проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.
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Согласно документу, вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. При этом в списке партий первые девять мест будут "защищенными", то есть партия сама будет определять первую десятку. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.
В кодексе отдельно прописана норма, предполагающая запрет гражданину (подданному) государства, признанного Радой "государством-агрессором" или "государством-оккупантом", быть официальным наблюдателем на украинских выборах.
Кодексом также предлагается наделить ЦИК правом отказать в регистрации кандидату на пост президента, если в его предвыборной программе есть положения, направленные на ликвидацию независимости Украины, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека. Также ЦИК сможет снять с регистрации кандидата на пост президента Украины от партии, ведущей "пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Кроме этого, предлагается ЦИК дать право снимать с регистрации кандидатов, если комиссия решит, что их выдвижение "направлено на введение в заблуждение избирателей".
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