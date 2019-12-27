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Религия и мировоззрение
2019-12-28T04:51+0300
https://ria.ru/20191227/1562963416.html
Священник прокомментировал решение Синода об изменении правил крещения
https://cdn24.img.ria.ru/images/98680/83/986808394_0:11:3000:1699_1036x0_80_0_0_03157a228f409e98e7060d4049df5b84.jpg
РИА Новости

Священник прокомментировал решение Синода об изменении правил крещения

22:33 27.12.2019 (обновлено: 04:51 28.12.2019)
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© Fotolia / JackFКрещение
Крещение
© Fotolia / JackF
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Решение Синода Русской православной церкви об изменении порядка крещения и участия в других таинствах для верующих с "иностранными" именами не стало революционным и упорядочило существующую практику, сказал РИА Новости настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко.
Священный синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена (например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна). Крестить детей теперь также можно под именами святых других поместных православных церквей. Если же человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, "причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем", отмечается в решении Синода.
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"Решение Синода - это не какая-то революция в церкви, оно просто упорядочило практику. Есть много устаревших и неактуальных церковных постановлений, которые сейчас уже далеко не везде применяются. Одно из них – перемена имени, когда его нет в русских святцах", - рассказал Дудко.
Например, при крещении русским Светланам давали имя Фотиния – это греческий аналог. Такая практика коренится в дореволюционных постановлениях Русской православной церкви, отметил священник. "Кроме того, у людей возникало недоумение: можно ли человеку с именем, которого нет в наших святцах, участвовать в таинствах - исповедоваться, причащаться, венчаться. Сейчас эти недоумения разрешены", - уточнил протоиерей.
Теперь для тех, кто приходит в церковь с "иностранными" именами, например, Эдуард, появилась возможность креститься и участвовать в таинствах "по паспорту". Особенно это важно, потому что по библейской традиции дать имя - это прерогатива родителей, сказал священник.
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Впрочем, по его словам, для России проблема сохранения имени при крещении не слишком актуальна. Священник замечает в стране иную тенденцию: "иногда люди сами просят при крещении дать им другое имя, даже если их собственное есть в месяцеслове".
Уточнения Синода важны для приходов РПЦ в других странах, считает Дудко, который с 2006 по 2013 годы служил в Великобритании. По его словам, в английских свидетельствах о крещении указывали православные имена в их английском варианте, "просто тогда делали это, исходя из здравого смысла, теперь такая практика соответствует норме".
"Из моей практики в Великобритании: имена мы писали и произносили на английском, как они употребляются в местной традиции. Например, в Русской церкви есть священники английского происхождения. Обращаясь к ним, не употребляешь русскую форму имени: то есть говоришь "father John" (отец Джон) или "father Joseph" (отец Джозеф), а не Иосиф или Иоанн", - рассказал Дудко.
Однако священник указывает на то, что некоторые вопросы после решения Синода по-прежнему остались. Например, в некоторых поместных православных церквях нет традиции выбирать крестильное имя в честь святого", - отмечает он. "Я думаю, решение Синода еще будет толковаться, может быть, даже расширяться", - подытожил Дудко.
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Религия и мировоззрениеСвященный Синод РПЦАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссиярелигия
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