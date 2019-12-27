Священник прокомментировал решение Синода об изменении правил крещения

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Решение Решение Синода Русской православной церкви об изменении порядка крещения и участия в других таинствах для верующих с "иностранными" именами не стало революционным и упорядочило существующую практику, сказал РИА Новости настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко.

Священный синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена (например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна). Крестить детей теперь также можно под именами святых других поместных православных церквей. Если же человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, "причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем", отмечается в решении Синода.

"Решение Синода - это не какая-то революция в церкви, оно просто упорядочило практику. Есть много устаревших и неактуальных церковных постановлений, которые сейчас уже далеко не везде применяются. Одно из них – перемена имени, когда его нет в русских святцах", - рассказал Дудко.

Например, при крещении русским Светланам давали имя Фотиния – это греческий аналог. Такая практика коренится в дореволюционных постановлениях Русской православной церкви, отметил священник. "Кроме того, у людей возникало недоумение: можно ли человеку с именем, которого нет в наших святцах, участвовать в таинствах - исповедоваться, причащаться, венчаться. Сейчас эти недоумения разрешены", - уточнил протоиерей.

Теперь для тех, кто приходит в церковь с "иностранными" именами, например, Эдуард, появилась возможность креститься и участвовать в таинствах "по паспорту". Особенно это важно, потому что по библейской традиции дать имя - это прерогатива родителей, сказал священник.

Впрочем, по его словам, для России проблема сохранения имени при крещении не слишком актуальна. Священник замечает в стране иную тенденцию: "иногда люди сами просят при крещении дать им другое имя, даже если их собственное есть в месяцеслове".

Уточнения Синода важны для приходов РПЦ в других странах, считает Дудко, который с 2006 по 2013 годы служил в Великобритании. По его словам, в английских свидетельствах о крещении указывали православные имена в их английском варианте, "просто тогда делали это, исходя из здравого смысла, теперь такая практика соответствует норме".

"Из моей практики в Великобритании: имена мы писали и произносили на английском, как они употребляются в местной традиции. Например, в Русской церкви есть священники английского происхождения. Обращаясь к ним, не употребляешь русскую форму имени: то есть говоришь "father John" (отец Джон) или "father Joseph" (отец Джозеф), а не Иосиф или Иоанн", - рассказал Дудко.