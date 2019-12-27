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Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы
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РИА Новости

Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы

22:21 27.12.2019 (обновлено: 23:03 27.12.2019)
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© AP Photo / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Saul Loeb
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"От Трампа ответа нет", — сказал Песков журналистам на вопрос о том, получен ли ответ на приглашение, направленное президенту США.
На просьбу уточнить, есть ли ответ от Ким Чен Ына на аналогичное приглашение, представитель Кремля сообщил: "Тоже нет ответа, тоже пока нет".
"От некоторых нет ответа, но все было разослано. И так сейчас, на самом деле, очень уже представительная делегация сформирована. Это будет очень важное событие", — добавил Песков.
Он затруднился ответить на вопрос, приглашал ли президент РФ Владимир Путин украинского коллегу Владимира Зеленского на юбилей Победы во время их встречи в Париже, отметив, что ему нужно уточнить соответствующую информацию.
На вопрос, будет ли украинскому лидеру в этом году направлена поздравительная телеграмма к Новому году и Рождеству, Песков добавил, что этот вопрос тоже требует уточнения.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
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День ПобедыДональд ТрампКим Чен ЫнДмитрий ПесковВ мире
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