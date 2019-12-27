Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

© AP Photo / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"От Трампа ответа нет", — сказал Песков журналистам на вопрос о том, получен ли ответ на приглашение, направленное президенту США.

На просьбу уточнить, есть ли ответ от Ким Чен Ына на аналогичное приглашение, представитель Кремля сообщил: "Тоже нет ответа, тоже пока нет".

"От некоторых нет ответа, но все было разослано. И так сейчас, на самом деле, очень уже представительная делегация сформирована. Это будет очень важное событие", — добавил Песков.

Он затруднился ответить на вопрос, приглашал ли президент РФ Владимир Путин украинского коллегу Владимира Зеленского на юбилей Победы во время их встречи в Париже, отметив, что ему нужно уточнить соответствующую информацию.

На вопрос, будет ли украинскому лидеру в этом году направлена поздравительная телеграмма к Новому году и Рождеству, Песков добавил, что этот вопрос тоже требует уточнения.