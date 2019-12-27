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Путин и Лукашенко могут созвониться до Нового года, заявил Песков
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РИА Новости

Путин и Лукашенко могут созвониться до Нового года, заявил Песков

22:17 27.12.2019 (обновлено: 22:33 27.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко при необходимости могут созвониться до Нового года, ряд вопросов в газовой сфере остаются неурегулированными, но контакты ведутся, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, там дело же не в цейтноте. Есть, конечно, цейтнот, потому что остаются еще неурегулированными ряд вопросов. Но контакты ведутся. И мы ожидаем, что если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года. А дальше просто посмотрим, они сами примут решение, все будет зависеть от их решения", — сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли до конца года встреча лидеров России и Белоруссии, учитывая цейтнот с решением газового вопроса.
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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