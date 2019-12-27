Путин и Лукашенко могут созвониться до Нового года, заявил Песков

"Нет, там дело же не в цейтноте. Есть, конечно, цейтнот, потому что остаются еще неурегулированными ряд вопросов. Но контакты ведутся. И мы ожидаем, что если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года. А дальше просто посмотрим, они сами примут решение, все будет зависеть от их решения", — сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли до конца года встреча лидеров России и Белоруссии, учитывая цейтнот с решением газового вопроса.