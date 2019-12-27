Эксперт: Константинополь устранился от поддержки СПЦ в Черногории

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Константинопольский патриархат лишил Сербскую православную церковь (СПЦ) своей поддержки в Черногории, в противном случае спорный законопроект о церквях не был бы принят в Подгорице, считает президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. Из-за потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного "Демократического фронта", трое из них остаются под стражей. После этого оставшиеся депутаты приняли законопроект "единогласно".

"К сожалению, нет ясно выраженной позиции Константинопольского патриарха по этому вопросу. Хотя мы знаем, что на словах он вроде бы обещал, что будет поддерживать каноническую церковь в Черногории, но, на самом деле, эта поддержка так и не была оказана. Если бы Константинопольский патриарх включил весь тот политический ресурс, которым он располагает, то я думаю, что и из Вашингтона, из Брюсселя последовали бы какие-то сигналы сегодняшнему политическому руководству Черногории, и вряд ли они осмелились бы на столь вопиющий поступок", - сказал РИА Новости Алексеев.

В какой-то степени, полагает он, "и Фанар (квартал в Стамбуле, где находится резиденция патриарха – ред.) здесь какие-то свои интересы преследует".

"Ожидания и предположения самые что ни на есть тревожные", - заключил Алексеев.