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Религия и мировоззрение
2019-12-27T22:07+0300
https://ria.ru/20191227/1562963041.html
Эксперт: Константинополь устранился от поддержки СПЦ в Черногории
https://cdn25.img.ria.ru/images/155982/15/1559821567_0:945:2048:2097_1036x0_80_0_0_66df0ab053d56bef4cecfc877f44a5fb.jpg
РИА Новости

Эксперт: Константинополь устранился от поддержки СПЦ в Черногории

22:07 27.12.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновОбъявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Константинопольский патриархат лишил Сербскую православную церковь (СПЦ) своей поддержки в Черногории, в противном случае спорный законопроект о церквях не был бы принят в Подгорице, считает президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. Из-за потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного "Демократического фронта", трое из них остаются под стражей. После этого оставшиеся депутаты приняли законопроект "единогласно".
"К сожалению, нет ясно выраженной позиции Константинопольского патриарха по этому вопросу. Хотя мы знаем, что на словах он вроде бы обещал, что будет поддерживать каноническую церковь в Черногории, но, на самом деле, эта поддержка так и не была оказана. Если бы Константинопольский патриарх включил весь тот политический ресурс, которым он располагает, то я думаю, что и из Вашингтона, из Брюсселя последовали бы какие-то сигналы сегодняшнему политическому руководству Черногории, и вряд ли они осмелились бы на столь вопиющий поступок", - сказал РИА Новости Алексеев.
В какой-то степени, полагает он, "и Фанар (квартал в Стамбуле, где находится резиденция патриарха – ред.) здесь какие-то свои интересы преследует".
"Ожидания и предположения самые что ни на есть тревожные", - заключил Алексеев.
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
Вчера, 14:27Религия и мировоззрение
РПЦ пообещала поддержку православным в Черногории
В Сербской православной церкви опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. 21 декабря митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе в городе Никшич. Тогда у соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
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Религия и мировоззрениеВалерий АлексеевНовости - Религия и мировоззрениеСтамбулВашингтон (штат)Подгорица (город)религияВ мире
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