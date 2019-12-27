Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест

БИШКЕК, 27 дек - РИА Новости. Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву поместили под домашний арест по обвинению в захвате заложников и организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в пятницу в секретариате Социал-демократической партии республики.
"Суд сегодня избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста", - заявил собеседник агентства.
Жолдубаевой ранее предъявили обвинение в захвате заложников и организации массовых беспорядков.
При этом, как сообщают в секретариате СДПК, бывшего депутата и еще одного сторонника Атамбаева Мээрбека Мискенбаева по тем же обвинениям арестовали до 9 февраля 2020 года. Он будет содержаться под стражей в СИЗО-1 Бишкека.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.