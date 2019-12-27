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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
2019-12-27T21:54+0300
https://ria.ru/20191227/1562962860.html
Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:35:2135:1236_1036x0_80_0_0_d1f0de141328813ab7a2a7b00673bb2b.jpg
РИА Новости

Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест

21:54 27.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 27 дек - РИА Новости. Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву поместили под домашний арест по обвинению в захвате заложников и организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в пятницу в секретариате Социал-демократической партии республики.
"Суд сегодня избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста", - заявил собеседник агентства.
Жолдубаевой ранее предъявили обвинение в захвате заложников и организации массовых беспорядков.
При этом, как сообщают в секретариате СДПК, бывшего депутата и еще одного сторонника Атамбаева Мээрбека Мискенбаева по тем же обвинениям арестовали до 9 февраля 2020 года. Он будет содержаться под стражей в СИЗО-1 Бишкека.
Алмазбек Атамбаев
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Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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