Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест

БИШКЕК, 27 дек - РИА Новости. Советницу экс-президента Киргизии Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву поместили под домашний арест по обвинению в захвате заложников и организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в пятницу в секретариате Социал-демократической партии республики.

"Суд сегодня избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста", - заявил собеседник агентства.

Жолдубаевой ранее предъявили обвинение в захвате заложников и организации массовых беспорядков.

При этом, как сообщают в секретариате СДПК, бывшего депутата и еще одного сторонника Атамбаева Мээрбека Мискенбаева по тем же обвинениям арестовали до 9 февраля 2020 года. Он будет содержаться под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.