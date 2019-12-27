Зеленский назвал большой победой выплату "Газпромом" $2,9 миллиарда

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Украинский президент Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее российская компания заявила о перечислении "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках протокола по газовому сотрудничеству от 20 декабря. Позднее в украинской компании подтвердили получение средств.

Зеленский назвал действие "Газпрома" "еще одной победой", которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.

Договоренность об отказе от исков является частью протокола о газовом сотрудничестве, который Москва и Киев подписали 20 декабря.