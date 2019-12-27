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Зеленский назвал большой победой выплату "Газпромом" $2,9 миллиарда
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РИА Новости

Зеленский назвал большой победой выплату "Газпромом" $2,9 миллиарда

21:24 27.12.2019 (обновлено: 03:35 28.12.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Ранее российская компания заявила о перечислении "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках протокола по газовому сотрудничеству от 20 декабря. Позднее в украинской компании подтвердили получение средств.
Зеленский назвал действие "Газпрома" "еще одной победой", которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.
Договоренность об отказе от исков является частью протокола о газовом сотрудничестве, который Москва и Киев подписали 20 декабря.
Согласно документу, "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" деньги по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов и отказаться от подачи новых судебных исков.
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Обсудить 41
Оператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныГазпромВладимир ЗеленскийУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Зато как вспомню наших журналистов и "экспердов", которые наперебой высмеивали ситуацию с подачей исков к Газпрому, как рассуждали о всей нелепости ситуации. И что мы в итоге имеем....
27 декабря, 22:15
АБАндрей Бурхударов
158814313
Укушенный сыр в мышеловке тоже большая победа мыши..
27 декабря, 21:41
Андрей Дашков
63310039
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