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Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее
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РИА Новости

Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее

20:54 27.12.2019 (обновлено: 22:47 27.12.2019)
71948
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВладелец холдинга "Интеко" Елена Батурина
Владелец холдинга Интеко Елена Батурина
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
По его мнению, за уголовным преследованием предпринимательницы стоят структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана. Теребков назвал действия оппонентов Батуриной "грязной пиар-кампанией", которую развернули сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова. По его словам, это вызывает к ним презрение.
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Пресс-секретарь заявил, что постановление о розыске Батуриной незаконно, и пообещал, что оно будет обжаловано. Кроме того, ее представители готовят заявление в квалификационную коллегию судей. Они намерены добиться проверки решения мирового судьи.
Он добавил, что суд игнорирует присутствие в инстанции адвокатов Батуриной, а также ее письменные заявления, которые подтверждают их полномочия и позволяют рассмотреть дело в отсутствие бизнес-леди.
В свою очередь, представитель компании А1 заявили РБК, что она не имеет к постановлению о розыске Батуриной никакого отношения и "в этом деле не участвует".
Ранее адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Савочкин сообщил, что Елену Батурину объявили в розыск в связи с уголовным делом о клевете. Заявление подал финансовый управляющий в деле о банкротстве Виктора Батурина Эренцен Манжеев. Он сообщил, что в ходе судебной тяжбы в Австрии со своим братом Батурина утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. По его словам, это не соответствует действительности.
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3597741548
Обсудить 13
Дмитрий СавочкинМихаил ФридманВиктор БатуринЕлена БатуринаЭлистаАвстрияПроисшествия
Популярные комментарии
Крысиная война набирает обороты!!!
27 декабря, 21:42
Kolia Kolia
2231000
Интересно , почему она не депутат Гос.Думы России ?
27 декабря, 21:38
Василий Алибабаевич
951031
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