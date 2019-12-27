Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Представитель президента компании Inteco Management Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте

По его мнению, за уголовным преследованием предпринимательницы стоят структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана . Теребков назвал действия оппонентов Батуриной "грязной пиар-кампанией", которую развернули сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова. По его словам, это вызывает к ним презрение.

Пресс-секретарь заявил, что постановление о розыске Батуриной незаконно, и пообещал, что оно будет обжаловано. Кроме того, ее представители готовят заявление в квалификационную коллегию судей. Они намерены добиться проверки решения мирового судьи.

Он добавил, что суд игнорирует присутствие в инстанции адвокатов Батуриной, а также ее письменные заявления, которые подтверждают их полномочия и позволяют рассмотреть дело в отсутствие бизнес-леди.

В свою очередь, представитель компании А1 заявили РБК , что она не имеет к постановлению о розыске Батуриной никакого отношения и "в этом деле не участвует".