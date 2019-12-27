В РПЦ разъяснили решение Синода по Александрии

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение Решение Священного Синода Русской православной церкви в отношении Александрийского патриархата является "не самой жесткой формой реакции" и нивелирует все попытки критиков РПЦ обвинить ее "в неконструктивности и нерадении о единстве православия", заявил в пятницу РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

В четверг Синод РПЦ принял постановление о "невозможности поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним". При этом Синод заявил о том, что общение с архиереями Александрийской церкви, не признающими украинских раскольников, сохранится. Аналогичные меры были приняты РПЦ и в отношении Элладской церкви.

"Реакция Священного Синода Русской православной церкви на признание Александрийским патриархом украинских раскольников действительно напоминает ранее принятое постановление в отношении подобного же деяния первоиерарха Элладской церкви, поскольку в обоих случаях единоличные решения предстоятелей не были утверждены Соборами этих Церквей. В связи с этим Русская православная церковь не стала прерывать общение с теми иерархами, которые не запятнали себя признанием раскольников и не несут ответственности за антиканонические действия своих предстоятелей", - сказал протоиерей Игорь Якимчук.

Он отметил, что, "безусловно, это не самая жесткая форма реакции, но она продиктована надеждой на то, что патриарх Феодор и архиепископ Иероним одумаются и пересмотрят свои решения".

"Не думаю, что гибкая позиция нашей Церкви способствует признанию ПЦУ другими поместными Церквами, скорее наоборот, но она точно лишает всех аргументов тех, кто пытается обвинить ее в неконструктивности и нерадении о единстве православия. Этим же объясняется определение Синода нашей Церкви о приостановке деятельности, а не о полной ликвидации подворья Александрийского патриархата в Москве", - отметил собеседник агентства.

Что касается русских приходов в Африке, то, по словам представителя ОВЦС, они в разное время были созданы соотечественниками в Египте, Тунисе, Марокко и ЮАР, и в настоящее время их шесть. Эти приходы "изначально были ориентированы на пастырское окормление русскоязычных верующих, проживающих на континенте", добавил Якимчук.

В постановлении Синода, в частности, говорится о том, что приходы на Африканском континенте, созданные по инициативе Русской православной церкви, будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата после признания патриархом Феодором украинских раскольников.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.