Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-27T20:30+0300
https://ria.ru/20191227/1562961304.html
В РПЦ разъяснили решение Синода по Александрии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155951/86/1559518636_0:256:2500:1662_1036x0_80_0_0_31188c30e327f410755d0c32c881301e.jpg
РИА Новости

В РПЦ разъяснили решение Синода по Александрии

20:30 27.12.2019
1857
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь ПалкинЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение Священного Синода Русской православной церкви в отношении Александрийского патриархата является "не самой жесткой формой реакции" и нивелирует все попытки критиков РПЦ обвинить ее "в неконструктивности и нерадении о единстве православия", заявил в пятницу РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
В четверг Синод РПЦ принял постановление о "невозможности поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним". При этом Синод заявил о том, что общение с архиереями Александрийской церкви, не признающими украинских раскольников, сохранится. Аналогичные меры были приняты РПЦ и в отношении Элладской церкви.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
26 декабря, 18:57Религия и мировоззрение
РПЦ поддержала инициативу о всеправославном совещании
"Реакция Священного Синода Русской православной церкви на признание Александрийским патриархом украинских раскольников действительно напоминает ранее принятое постановление в отношении подобного же деяния первоиерарха Элладской церкви, поскольку в обоих случаях единоличные решения предстоятелей не были утверждены Соборами этих Церквей. В связи с этим Русская православная церковь не стала прерывать общение с теми иерархами, которые не запятнали себя признанием раскольников и не несут ответственности за антиканонические действия своих предстоятелей", - сказал протоиерей Игорь Якимчук.
Он отметил, что, "безусловно, это не самая жесткая форма реакции, но она продиктована надеждой на то, что патриарх Феодор и архиепископ Иероним одумаются и пересмотрят свои решения".
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
17 декабря, 13:17Религия и мировоззрение
Священники из Африки призвали патриарха Феодора отозвать признание ПЦУ
"Не думаю, что гибкая позиция нашей Церкви способствует признанию ПЦУ другими поместными Церквами, скорее наоборот, но она точно лишает всех аргументов тех, кто пытается обвинить ее в неконструктивности и нерадении о единстве православия. Этим же объясняется определение Синода нашей Церкви о приостановке деятельности, а не о полной ликвидации подворья Александрийского патриархата в Москве", - отметил собеседник агентства.
Что касается русских приходов в Африке, то, по словам представителя ОВЦС, они в разное время были созданы соотечественниками в Египте, Тунисе, Марокко и ЮАР, и в настоящее время их шесть. Эти приходы "изначально были ориентированы на пастырское окормление русскоязычных верующих, проживающих на континенте", добавил Якимчук.
В постановлении Синода, в частности, говорится о том, что приходы на Африканском континенте, созданные по инициативе Русской православной церкви, будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата после признания патриархом Феодором украинских раскольников.
Патриарх Александрийский Феодор II
12 ноября, 22:02Религия и мировоззрение
Александрийский патриарх после литургии получил письмо с "Поцелуем Иуды"
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
4321302
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеИгорь ЯкимчукНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Русская православная церковьАлександриярелигияВ мире
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Черные ящики с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут МАК в Москву
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
Лента новостейМолния