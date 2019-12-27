В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

САРАТОВ, 27 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и грузовая "Газель" загорелись после столкновения в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибла семья из трех человек, включая пятилетнего мальчика, также еще один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 17.50 (16.50 мск) на 223-м километре автодороги Тамбов - Саратов в Аткарском районе.
"По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia под управлением 53-летнего водителя столкнулся с грузовой "Газелью" под управлением 43-летнего водителя, в результате ДТП оба автомобиля сгорели. В результате ДТП от полученных травм водитель Daewoo Nexia, его пассажирка и пятилетний пассажир — дедушка, бабушка и их внук - от полученных травм скончались на месте, а водитель "Газели" госпитализирован", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила она.
Вчера, 12:54В Алтайском крае четыре человека погибли в ДТП