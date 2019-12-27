В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

"По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia под управлением 53-летнего водителя столкнулся с грузовой "Газелью" под управлением 43-летнего водителя, в результате ДТП оба автомобиля сгорели. В результате ДТП от полученных травм водитель Daewoo Nexia, его пассажирка и пятилетний пассажир — дедушка, бабушка и их внук - от полученных травм скончались на месте, а водитель "Газели" госпитализирован", - сказала собеседница агентства.