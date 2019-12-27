При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек

"Взорвалась большая емкость со сжатым (жидким) азотом. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек, некоторые из них доставлены (в больницу). Погибших нет", - сказал Фромми.
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По его словам, от взрывной волны частично обрушилось двухэтажное здание завода из металлоконструкций.
Фромми добавил, что в здании еще остаются емкости с химикатами, поэтому сейчас пожарные оценивают возможность повторных взрывов. Кроме того, в результате инцидента был поврежден газопровод, но возгорание газа удалось предотвратить.
Представитель департамента отметил, что сам по себе азот не ядовит, но он "связывает кислород и может приводить к удушью".
По данным СМИ, взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно - и двухмоторные самолеты.
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