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При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек
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РИА Новости

При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек

19:44 27.12.2019 (обновлено: 19:56 27.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. В результате взрыва емкости с азотом на заводе в городе Уичито (штат Канзас, США) пострадали 14 человек, сообщил РИА Новости по телефону начальник пожарного департамента Скотт Фромм.
"Взорвалась большая емкость со сжатым (жидким) азотом. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек, некоторые из них доставлены (в больницу). Погибших нет", - сказал Фромми.
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По его словам, от взрывной волны частично обрушилось двухэтажное здание завода из металлоконструкций.
Фромми добавил, что в здании еще остаются емкости с химикатами, поэтому сейчас пожарные оценивают возможность повторных взрывов. Кроме того, в результате инцидента был поврежден газопровод, но возгорание газа удалось предотвратить.
Представитель департамента отметил, что сам по себе азот не ядовит, но он "связывает кислород и может приводить к удушью".
По данным СМИ, взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно - и двухмоторные самолеты.
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