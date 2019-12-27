При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. В результате взрыва емкости с азотом на заводе в городе Уичито (штат В результате взрыва емкости с азотом на заводе в городе Уичито (штат Канзас США ) пострадали 14 человек, сообщил РИА Новости по телефону начальник пожарного департамента Скотт Фромм.

"Взорвалась большая емкость со сжатым (жидким) азотом. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек, некоторые из них доставлены (в больницу). Погибших нет", - сказал Фромми.

По его словам, от взрывной волны частично обрушилось двухэтажное здание завода из металлоконструкций.

Фромми добавил, что в здании еще остаются емкости с химикатами, поэтому сейчас пожарные оценивают возможность повторных взрывов. Кроме того, в результате инцидента был поврежден газопровод, но возгорание газа удалось предотвратить.

Представитель департамента отметил, что сам по себе азот не ядовит, но он "связывает кислород и может приводить к удушью".