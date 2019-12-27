Советницу экс-президента Киргизии обвинили в захвате заложников

"Ей предъявили обвинение в захвате заложников и организации массовых беспорядков во время событий в Кой-Таше", - заявил Жоошев. По его словам, аналогичные обвинения предъявлены еще одному стороннику Атамбаева - экс-депутату Мээрбеку Мискенбаеву.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.