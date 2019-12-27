Советницу экс-президента Киргизии обвинили в захвате заложников

БИШКЕК, 27 дек - РИА Новости. Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву обвинили в захвате заложников, сообщил РИА Новости в пятницу ее адвокат Замир Жоошев.
"Ей предъявили обвинение в захвате заложников и организации массовых беспорядков во время событий в Кой-Таше", - заявил Жоошев. По его словам, аналогичные обвинения предъявлены еще одному стороннику Атамбаева - экс-депутату Мээрбеку Мискенбаеву.
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Адвокат добавил, что в пятницу Первомайский районный суд определит для Жолдубаевой и Мискенбаева меру пресечения.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.