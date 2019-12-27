Глава Крыма призвал не рассчитывать на подачу воды с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Рассчитывать на возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины в Крым не стоит, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Я не верю (в перспективу возобновления подачи днепровской воды – ред.) и коллегам говорю, чтобы рассчитывали на то, что у нас не будет никаких подвижек в переговорном процессе", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, на сегодня наполнение крымских водохранилищ составляет 40%.
"Ситуация аналогичная прошлым годам. Никаких критических моментов нет. Основные притоки у нас декабрь-январь. Это традиционно по наблюдениям в течение 150 лет", - подчеркнул Аксенов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".