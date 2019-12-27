Глава Крыма призвал не рассчитывать на подачу воды с Украины

"Я не верю (в перспективу возобновления подачи днепровской воды – ред.) и коллегам говорю, чтобы рассчитывали на то, что у нас не будет никаких подвижек в переговорном процессе", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.