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Милиция в Белоруссии будет избавляться от имиджа "карательного органа"
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РИА Новости

Милиция в Белоруссии будет избавляться от имиджа "карательного органа"

19:15 27.12.2019
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© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 27 дек – РИА Новости. Милиция в Белоруссии будет избавляться от имиджа "карательного органа" и использования "палочно-галочной" системы при привлечении граждан к ответственности, заявил глава МВД республики Юрий Караев.
Как сообщает пресс-служба министерства, в администрации президента в пятницу состоялось заседание межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, участие в нем принял Караев. Глава МВД, в частности, отметил, что благополучие белорусских граждан и качество их жизни не должны быть "разменной монетой".
"Не надо выявлять (правонарушения – ред.) "на количество". Профилактика, беседа – это и есть работа. Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа "карательного органа", использования "палочно-галочной" системы", - цитирует Караева пресс-служба МВД.
Как отмечается в сообщении, усилия ведомства направлены на то, чтобы к МВД "относились как к общественному институту, обеспечивающему защиту, оказание помощи людям", а действия сотрудников должны "однозначно восприниматься гражданами… как необходимые и справедливые".
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"Мы ограничили использование переносных мобильных радаров, решили проанализировать, что изменится. Пока сказать, что это привело к всплеску правонарушений, мы не можем. Установка камер фиксации должна быть согласована с руководителями ГАИ с учетом анализа аварийности на дорогах. Вместе с тем, надо помнить, что есть граждане очень законопослушные, а есть лихачи, готовые платить штрафы. Мы не должны идти на поводу у системных правонарушителей", – заявил Караев.
По данным пресс-службы, в МВД завершена разработка инструкции об оценке деятельности, теперь результативность работы милиции будет оцениваться только по конечному результату, без доведения каких-либо планов или нормативов. При этом милиция перейдет от оценки "удовлетворительно-неудовлетворительно" к балльной системе. Например, как уточнили в МВД, по линии наркоконтроля максимальное количество баллов будет начисляться подразделению за пресечение деятельности нарколаборатории либо преступной организации, по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями – по значимости предотвращенного вреда. Кроме того, для стимулирования работы сотрудников при ее оценке вводятся повышающие коэффициенты при условии отнесения преступления к "приоритетным" (госсобственность, бюджет, закупки и иные).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости искоренить в стране "палочно-галочную систему" при привлечении граждан к административной ответственности. По словам Лукашенко, этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция, причем доходит до того, что руководство от сотрудников "прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии". Президент подчеркнул, что такой подход недопустим и за это "надо сажать в тюрьму без суда и следствия".
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