В Словении российского туриста подозревали в провозе взрывчатки

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россиянина задержали на хорватско-словенской границе по подозрению в провозе взрывчатого устройства в багаже, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Словении.

"Посольство России в курсе произошедшей ситуации с российским гражданином, которого задержали на хорватско-словенской границе по подозрению в провозе в личном багаже взрывчатого устройства. После того как местные службы безопасности осмотрели его багаж, было установлено, что это не взрывчатка, а специальное устройство для музыкального инструмента. После чего, соответственно, спецслужбы извинились перед нашим гражданином и его отпустили", — сказали в посольстве.

В представительстве отметили, что консульская служба посольства тоже связалась с гражданином РФ. "Он сказал, что у него все в порядке, его отпустили, так что он продолжил свой путь", — подчеркнули в посольстве.