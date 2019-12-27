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Туризм
2019-12-27T19:39+0300
https://ria.ru/20191227/1562959026.html
В Словении российского туриста подозревали в провозе взрывчатки
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РИА Новости

В Словении российского туриста подозревали в провозе взрывчатки

19:39 27.12.2019
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CC0 / Žiga / Горнолыжный курорт Краньска Гора, Словения
Горнолыжный курорт Краньска Гора, Словения
CC0 / Žiga /
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россиянина задержали на хорватско-словенской границе по подозрению в провозе взрывчатого устройства в багаже, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Словении.
"Посольство России в курсе произошедшей ситуации с российским гражданином, которого задержали на хорватско-словенской границе по подозрению в провозе в личном багаже взрывчатого устройства. После того как местные службы безопасности осмотрели его багаж, было установлено, что это не взрывчатка, а специальное устройство для музыкального инструмента. После чего, соответственно, спецслужбы извинились перед нашим гражданином и его отпустили", — сказали в посольстве.
В представительстве отметили, что консульская служба посольства тоже связалась с гражданином РФ. "Он сказал, что у него все в порядке, его отпустили, так что он продолжил свой путь", — подчеркнули в посольстве.
По их данным, россиянин был задержан словенской полицией при въезде в шенгенскую зону, хорватские силы безопасности его пропустили.
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