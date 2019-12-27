Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Йемене

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Ливии и Йемене, говорится в сообщении МИД РФ.
Богданов принял Насра по его просьбе 27 декабря.
"В ходе доверительной беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ливии и Йемене. Были также затронуты практические аспекты дальнейшего укрепления российско-египетских дружественных отношений и эффективного взаимодействия на международных площадках", - отметили в министерстве.
Ранее СМИ сообщили, что Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны. Данную информацию подтвердил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.