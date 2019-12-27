"Северный поток — 2" будет запущен до конца 2020 года, заявил Новак

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам глава российского энергетического ведомства Александр Новак.
"До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", - сказал Новак.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
25 декабря, 16:35Сказано в эфиреКогда будет "Северный поток-2"? Оптимистичный и пессимистичный прогнозВ российском правительстве рассчитывают на компромисс с Евросоюзом по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец высказал мнение, что завершение строительства газопровода – это лишь вопрос времени.