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"Северный поток — 2" будет запущен до конца 2020 года, заявил Новак
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РИА Новости

"Северный поток — 2" будет запущен до конца 2020 года, заявил Новак

18:56 27.12.2019 (обновлено: 18:59 27.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам глава российского энергетического ведомства Александр Новак.
"До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", - сказал Новак.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
25 декабря, 16:35Сказано в эфире
Когда будет "Северный поток-2"? Оптимистичный и пессимистичный прогнозВ российском правительстве рассчитывают на компромисс с Евросоюзом по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец высказал мнение, что завершение строительства газопровода – это лишь вопрос времени.
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Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияСШАЭкономика
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