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Елену Батурину объявили в розыск
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РИА Новости

Елену Батурину объявили в розыск

18:50 27.12.2019 (обновлено: 06:12 28.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Березин / Перейти в фотобанкЕлена Батурина
Елена Батурина
© РИА Новости / Сергей Березин
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Елена Батурина. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны. Об этом сообщает РБК.
Производство начали по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
По его словам, Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Он подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности и поэтому обратился в мировой суд в Калмыкии.
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова объявила Елену Батурину в розыск. На нее наложено обязательство о явке.
Отмечается, что бизнес-леди знает о возбужденном деле, так как наняла четырех адвокатов. Но известить ее о необходимости явиться в суд не удалось, так как она проживает за границей.
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Дмитрий СавочкинЭренцен МанжеевВиктор БатуринЕлена БатуринаМоскваЭлистаАвстрияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
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27 декабря, 19:10
big_medved
6050108
Так она была на похоронах)) ИИ что??
27 декабря, 19:12
Алекс Рязин
31137202
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