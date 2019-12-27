Елену Батурину объявили в розыск

По его словам, Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Он подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности и поэтому обратился в мировой суд в Калмыкии.