СГК увеличит вложения в ремонт системы теплоснабжения Новосибирска

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2020 году увеличит инвестиции в ремонтную программу системы теплоснабжения Новосибирска на 13,5% по сравнению с 2019 годом и направит 880 миллионов рублей, говорится в сообщении СГК.
СГК определилась с планами капитального ремонта теплосетей Новосибирска на следующий год. Компания планирует обновить 4,436 километра коммуникаций.
"Общий фонд ремонтной кампании на 2020 год составит 880 миллионов рублей, что на 105 миллионов рублей больше вложений в ремонт этого года. Средства потребуются на ремонты: труб, котельного и насосного электрооборудования, центральных тепловых пунктов, благоустройство после ремонта", - говорится в сообщении.
СГК увеличила вложения в ремонтную программу в связи с необходимостью ремонта магистральных теплосетей - от них зависит теплоснабжение большинства жителей Новосибирска. В период с 15 мая по 15 сентября компания обновит 9 участков теплосетей, 8 из которых магистральные.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят пять ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у "Энел Россия".