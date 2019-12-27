СГК увеличит вложения в ремонт системы теплоснабжения Новосибирска

"Общий фонд ремонтной кампании на 2020 год составит 880 миллионов рублей, что на 105 миллионов рублей больше вложений в ремонт этого года. Средства потребуются на ремонты: труб, котельного и насосного электрооборудования, центральных тепловых пунктов, благоустройство после ремонта", - говорится в сообщении.