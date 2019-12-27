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В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
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РИА Новости

В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты

18:42 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПорт в городе Керчь
Порт в городе Керчь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Сотрудничество с крупными российскими компаниями, увеличение в будущем году товарооборота с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком позволят обеспечить загрузку находящихся под западными санкциями портов Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымские морские порты пока без работы. Транзита нет. Поток транспортный закрыт. Действует санкционной режим против крымским портов и заходящих судов, поэтому прямой работы нет. На прошлой неделе мы встречались с рядом крупных игроков рынка. На торгах продана феодосийская нефтебаза и есть желание у крупных предпринимателей развивать этот кластер", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, уже ведутся переговоры по взятию в аренду мощностей портов Феодосии и Керчи.
"Есть понимание и готовность в частном порядке обеспечить грузооборот крупными нашими российскими компании", - подчеркнул Аксенов.
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Кроме того, по его словам, в первом квартале 2020 года планируется увеличить товарооборот с Сирией, а также наладить морское сообщение с Дальним Востоком.
"Есть ряд предложений, которые позволят наши порты загрузить конкретной работой", - подчеркнул Аксенов.
Государственное унитарное предприятие "Крымские морские порты" создано постановлением Госсовета Республики Крым 26 апреля 2014 года. В состав предприятия входят пять морских портов: Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба. Основной вид деятельности – прием и обслуживание судов, перевалка и переработка грузов. Порты попали под западные санкции после воссоединения полуострова с Россией.
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