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Религия и мировоззрение
2019-12-27T18:16+0300
https://ria.ru/20191227/1562957059.html
Патриарх выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/94/1562929464_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_671cf4f7eca77a21fbd5af913f114284.jpg
РИА Новости

Патриарх выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

18:16 27.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением самолета, отметив, что священнослужители готовы оказать пострадавшим, их родным и близким необходимую духовную поддержку.
"Весьма опечален известием о крушении самолета в Алматинской области Республики Казахстан, в результате которого погибли и были ранены многие люди. Выражаю Вам и народу Казахстана свои глубокие соболезнования. Священнослужители Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике готовы оказать пострадавшим, их родным и близким необходимую пастырскую поддержку", - говорится в обращении патриарха, которое публикует сайт РПЦ.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Вчера, 16:26Крушение самолета в Алма-Ате
Минздрав Казахстана сообщил о состоянии пострадавших в авиакатастрофе
В свою очередь в послании на имя митрополита Астанайского и Казахстанского Александра предстоятель Русской православной церкви призвал духовенство и паству Астанайской епархии "оказать посильную помощь и поддержку всем, кого коснулось это горе".
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Вчера, 13:35Крушение самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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Религия и мировоззрениеНур-СултанКасым-Жомарт ТокаевНовости - Религия и мировоззрениеАлматинская областьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьКазахстанрелигияВ мире
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