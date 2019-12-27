Патриарх выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением самолета, отметив, что священнослужители готовы оказать пострадавшим, их родным и близким необходимую духовную поддержку.
"Весьма опечален известием о крушении самолета в Алматинской области Республики Казахстан, в результате которого погибли и были ранены многие люди. Выражаю Вам и народу Казахстана свои глубокие соболезнования. Священнослужители Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике готовы оказать пострадавшим, их родным и близким необходимую пастырскую поддержку", - говорится в обращении патриарха, которое публикует сайт РПЦ.
В свою очередь в послании на имя митрополита Астанайского и Казахстанского Александра предстоятель Русской православной церкви призвал духовенство и паству Астанайской епархии "оказать посильную помощь и поддержку всем, кого коснулось это горе".
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.