Гарик Харламов рассказал, что у Эдуарда Сурового вышел альбом

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что у Эдуарда Сурового (один из его сценических образов в Comedy Club — Прим.ред.) вышел сборник песен на платформе iTunes.

"Мое собрание сочинений в айтюнсе. Слушайте и повинуйтесь!" — написал Харламов.

В сборник под названием "И поэтому все так произошло" вошли 42 короткие песни, записанные во время съемок выпусков шоу Comedy Club.

Среди них хиты: "Приезжайте в Роттердам", "Невнятная", "Улетай, комар, Евгений", "Я хочу сибаса" и "Ищу во мху енота".

Впервые о существовании барда Эдуарда Сурового зрители узнали в 2008 году.