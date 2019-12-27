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Культура
2019-12-27T22:19+0300
https://ria.ru/20191227/1562956319.html
Гарик Харламов рассказал, что у Эдуарда Сурового вышел альбом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/65/1562956509_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_02252a41088e38e0b0c697f512cccd33.jpg
РИА Новости

Гарик Харламов рассказал, что у Эдуарда Сурового вышел альбом

22:19 27.12.2019
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© ТНТКадр из трейлера фильма "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона"
Кадр из трейлера фильма Эдуард Суровый. Слезы Брайтона
© ТНТ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что у Эдуарда Сурового (один из его сценических образов в Comedy Club — Прим.ред.) вышел сборник песен на платформе iTunes.
"Мое собрание сочинений в айтюнсе. Слушайте и повинуйтесь!" — написал Харламов.
В сборник под названием "И поэтому все так произошло" вошли 42 короткие песни, записанные во время съемок выпусков шоу Comedy Club.
Среди них хиты: "Приезжайте в Роттердам", "Невнятная", "Улетай, комар, Евгений", "Я хочу сибаса" и "Ищу во мху енота".
Впервые о существовании барда Эдуарда Сурового зрители узнали в 2008 году.
Тогда он начал принимать участие в миниатюрах, где играл гостя вымышленной телевизионной передачи, которую вел Тимур Батрутдинов.
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