Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T19:52+0300
https://ria.ru/20191227/1562956283.html
WikiLeaks опубликовал новые документы по "химатаке" в Думе
https://cdn23.img.ria.ru/images/151893/02/1518930226_0:68:1782:1070_1036x0_80_0_0_fb936f3b0f603986ca1c61e8495f206e.jpg
РИА Новости

WikiLeaks опубликовал новые документы по "химатаке" в Думе

18:03 27.12.2019 (обновлено: 19:52 27.12.2019)
10853
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДума, Сирия
Дума, Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Дума, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
В конце ноября WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе организации Роберту Фэйрвезеру, в котором говорилось, что доклад о расследовании в Думе был отредактирован. В частности, из него убрали упоминание, что миссия не нашла достаточно подтверждений того, что в обнаруженных на месте "атаки" баллонах было отравляющее вещество, замечания комиссии по поводу симптомов пострадавших, которые отличались от тех, что бывают при химическом отравлении, а также фрагмент, в котором рассказывалось о расположении баллонов на месте происшествия.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
15 декабря, 06:21Война в Сирии
WikiLeaks сомневается, что авторы доклада ОЗХО работали в Сирии
В апреле прошлого года Запад обвинил Дамаск в химической атаке на город Дума (провинция Восточная Гута) и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств атаки организация "Белые каски" привела кадры, на которых врачи пытаются якобы спасти жителей Думы, в том числе детей, от действия отравляющих веществ. Но позже люди, запечатленные на видео, рассказали, что никакой атаки не видели. По словам одного из них, неизвестные устроили в городе панику, собрали людей в больнице, где поливали их водой, а затем отпустили без каких-либо объяснений. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования в Думе 1 марта. В нем утверждалось, что при атаке использовалось токсическое химическое вещество (вероятно, хлор), а баллоны с ним были сброшены с воздуха.
Президент Сирии Башар Асад
28 ноября, 10:16Война в Сирии
Асад: доказательств использования Сирией химоружия по-прежнему нет
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона. В нем говорилось, что наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, позволяют предположить, что баллоны, вероятнее всего, не сбросили с воздуха, а положили. Кроме того, группа специалистов во главе с Хендерсоном провела несколько тестов, имитирующих ситуацию, и пришла к выводу, что в одном случае следы от предполагаемого удара баллона не совпадают с повреждением бетонной крыши, а во втором — что клапан баллона остался нетронутым, хотя это невозможно после того, как он пролетел через перекрытия потолка.
Российский МИД назвал целью вбросов о применении войсками Сирии отравляющих веществ желание выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом ранее в российском Генштабе предупреждали, что боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с инсценировкой применения химоружия.
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
25 ноября, 18:58Война в Сирии
Россия на конференции ОЗХО призвала к реформированию миссии в Сирии
34952233
Обсудить 7
ДумаМИД РФWikiLeaksСирияВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Украинские военные
Германия отказала Украине в военной помощи
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Пассажиры упавшего у Алма-Аты лайнера чудом спаслись, не успев на рейс
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова объяснила, почему США выходят из ряда соглашений
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Девушки в масках с символикой Евросоюза
Победа России: Европа вновь ставит во главу угла собственные интересы
Онлайн-тотализатор
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
Президент РФ Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол описал Россию тремя словами
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния