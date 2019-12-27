WikiLeaks опубликовал новые документы по "химатаке" в Думе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
В конце ноября WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе организации Роберту Фэйрвезеру, в котором говорилось, что доклад о расследовании в Думе был отредактирован. В частности, из него убрали упоминание, что миссия не нашла достаточно подтверждений того, что в обнаруженных на месте "атаки" баллонах было отравляющее вещество, замечания комиссии по поводу симптомов пострадавших, которые отличались от тех, что бывают при химическом отравлении, а также фрагмент, в котором рассказывалось о расположении баллонов на месте происшествия.
В апреле прошлого года Запад обвинил Дамаск в химической атаке на город Дума (провинция Восточная Гута) и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств атаки организация "Белые каски" привела кадры, на которых врачи пытаются якобы спасти жителей Думы, в том числе детей, от действия отравляющих веществ. Но позже люди, запечатленные на видео, рассказали, что никакой атаки не видели. По словам одного из них, неизвестные устроили в городе панику, собрали людей в больнице, где поливали их водой, а затем отпустили без каких-либо объяснений. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования в Думе 1 марта. В нем утверждалось, что при атаке использовалось токсическое химическое вещество (вероятно, хлор), а баллоны с ним были сброшены с воздуха.
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона. В нем говорилось, что наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, позволяют предположить, что баллоны, вероятнее всего, не сбросили с воздуха, а положили. Кроме того, группа специалистов во главе с Хендерсоном провела несколько тестов, имитирующих ситуацию, и пришла к выводу, что в одном случае следы от предполагаемого удара баллона не совпадают с повреждением бетонной крыши, а во втором — что клапан баллона остался нетронутым, хотя это невозможно после того, как он пролетел через перекрытия потолка.
Российский МИД назвал целью вбросов о применении войсками Сирии отравляющих веществ желание выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом ранее в российском Генштабе предупреждали, что боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с инсценировкой применения химоружия.