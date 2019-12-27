WikiLeaks опубликовал новые документы по "химатаке" в Думе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сайт Сайт WikiLeaks , специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия ( ОЗХО ) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

В конце ноября WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе организации Роберту Фэйрвезеру, в котором говорилось, что доклад о расследовании в Думе был отредактирован. В частности, из него убрали упоминание, что миссия не нашла достаточно подтверждений того, что в обнаруженных на месте "атаки" баллонах было отравляющее вещество, замечания комиссии по поводу симптомов пострадавших, которые отличались от тех, что бывают при химическом отравлении, а также фрагмент, в котором рассказывалось о расположении баллонов на месте происшествия.

В апреле прошлого года Запад обвинил Дамаск в химической атаке на город Дума (провинция Восточная Гута) и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств атаки организация "Белые каски" привела кадры, на которых врачи пытаются якобы спасти жителей Думы, в том числе детей, от действия отравляющих веществ. Но позже люди, запечатленные на видео, рассказали, что никакой атаки не видели. По словам одного из них, неизвестные устроили в городе панику, собрали людей в больнице, где поливали их водой, а затем отпустили без каких-либо объяснений. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования в Думе 1 марта. В нем утверждалось, что при атаке использовалось токсическое химическое вещество (вероятно, хлор), а баллоны с ним были сброшены с воздуха.

Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона. В нем говорилось, что наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, позволяют предположить, что баллоны, вероятнее всего, не сбросили с воздуха, а положили. Кроме того, группа специалистов во главе с Хендерсоном провела несколько тестов, имитирующих ситуацию, и пришла к выводу, что в одном случае следы от предполагаемого удара баллона не совпадают с повреждением бетонной крыши, а во втором — что клапан баллона остался нетронутым, хотя это невозможно после того, как он пролетел через перекрытия потолка.