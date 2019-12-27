Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

Организация опасается, что в ближайшее время могут закрыться до 98 процентов букмекерских офисов, из-за чего возрастет незаконная игорная деятельность. Кроме того, в таком случае порядка 20 тысяч сотрудников контор потеряют работу, а бюджет не получит около пяти миллиардов рублей налогов и страховых взносов.

Причина закрытия пунктов приема ставок связана с введением нового классификатора использования земельных участков. С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.

Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.

Кроме того, собственники земли должны будут расторгнуть договор с букмекерами и пройти процедуру по изменению статуса участков. Без нее деятельность контор станет нелегальной, а арендодатель окажется нарушителем, отметил Титов. Он добавил, что, если участок был получен по итогам торгов, такая процедура невозможна.