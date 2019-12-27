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Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
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РИА Новости

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

17:54 27.12.2019 (обновлено: 23:00 27.12.2019)
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© Depositphotos / georgejmclittleОнлайн-тотализатор
Онлайн-тотализатор
© Depositphotos / georgejmclittle
Онлайн-тотализатор. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ассоциация букмекерских контор направила уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову письмо, в котором предупредила о возможном закрытии пунктов приема ставок в России. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
Организация опасается, что в ближайшее время могут закрыться до 98 процентов букмекерских офисов, из-за чего возрастет незаконная игорная деятельность. Кроме того, в таком случае порядка 20 тысяч сотрудников контор потеряют работу, а бюджет не получит около пяти миллиардов рублей налогов и страховых взносов.
Причина закрытия пунктов приема ставок связана с введением нового классификатора использования земельных участков. С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.
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Кроме того, собственники земли должны будут расторгнуть договор с букмекерами и пройти процедуру по изменению статуса участков. Без нее деятельность контор станет нелегальной, а арендодатель окажется нарушителем, отметил Титов. Он добавил, что, если участок был получен по итогам торгов, такая процедура невозможна.
Бизнес-омбудсмен предложил Минэкономразвития принять меры, чтобы не допустить закрытия контор. В частности, он считает необходимым до 2025 года оставить в силе существующий закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр для участков, на которых уже работают букмекеры. А их владельцам, по мнению Титова, нужно дать право изменить статус участка в уведомительном порядке.
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Ассоциация букмекерских конторБорис ТитовРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Они больше бед приносят народу чем радости , зачем они нужны тогда ?
27 декабря, 18:30
Василий Алибабаевич
6030006
Отличная новость. А то игровые вынесли, а эти шикуют... У народа и так денег нет, не надо народ подсаживать на обувалово....
27 декабря, 18:36
ЭХЭдуард Х
6410004
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