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В Москве на складе изъяли более трех тысяч упаковок снюса
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РИА Новости

В Москве на складе изъяли более трех тысяч упаковок снюса

17:51 27.12.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Москве изъяли на юго-востоке города более трех тысяч упаковок снюса, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"На территории одного из складских помещений Восточного административного округа столицы оперативниками обнаружено более 3 тысяч упаковок никотиносодержащей смеси", — говорится в сообщении.

По данному факту Роспотребнадзор по ВАО Москвы возбудил административное расследование. В настоящее время рассматривается вопрос о проведении экспертизы арестованной табачной продукции.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Совфед на пленарном заседании в понедельник обратился к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу "никпэков" до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Алексей Текслер
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ГУМВДРоспотребнадзорМоскваРоссияПроисшествия
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