В Москве на складе изъяли более трех тысяч упаковок снюса

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Москве изъяли на юго-востоке города более трех тысяч упаковок снюса, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"На территории одного из складских помещений Восточного административного округа столицы оперативниками обнаружено более 3 тысяч упаковок никотиносодержащей смеси", — говорится в сообщении.

По данному факту Роспотребнадзор по ВАО Москвы возбудил административное расследование. В настоящее время рассматривается вопрос о проведении экспертизы арестованной табачной продукции.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.