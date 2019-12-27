В Москве на складе изъяли более трех тысяч упаковок снюса

"На территории одного из складских помещений Восточного административного округа столицы оперативниками обнаружено более 3 тысяч упаковок никотиносодержащей смеси", — говорится в сообщении.
По данному факту Роспотребнадзор по ВАО Москвы возбудил административное расследование. В настоящее время рассматривается вопрос о проведении экспертизы арестованной табачной продукции.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Совфед на пленарном заседании в понедельник обратился к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу "никпэков" до внесения соответствующих поправок в законодательство.
26 декабря, 15:23В Челябинской области запретили продажу снюса несовершеннолетним