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Самарская служба крови удалила с сайта запрет геям быть донорами
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РИА Новости

Самарская служба крови удалила с сайта запрет геям быть донорами

17:45 27.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСдача крови
Сдача крови
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сдача крови. Архивное фото
САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Самарская областная клиническая станция переливания крови после общественного резонанса относительно информации на ее сайте о запрете гомосексуалистам и проституткам на сдачу донорской крови в пятницу удалила эти сведения.
На сайте Самарской областной клинической станции переливания крови в подразделе "Противопоказания" раздела "Для донора" указывалось, что абсолютное ограничение от сдачи крови накладывается на "лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)". Уточнялось, что эти требования соответствуют приказу Минздрава РФ от 14 сентября 2001 года "Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов". Подобные ограничения вызвали критику в соцсетях, учитывая, что из самого приказа Минздрава с 2008 года это ограничение исключено.
Противопоказания для гомосексуалистов на сайте самарской службы крови присутствовали в 12.50 мск в пятницу, позднее попытки войти на сайт выдавали ошибку, а к 18.00 (17.00 мск) соответствующий подраздел сайта был актуализирован, из него исчезли ограничения на сдачу крови гомосексуалистам и проституткам.
Ранее в пятницу директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов заявил РИА Новости, что запрет гомосексуалистам и проституткам на сдачу донорской крови объясняется тем, что учреждение стоит на защите людей, которые нуждаются в безопасных компонентах крови. По его словам, указанные на сайте ограничения связаны "с имеющимися правовыми нормативными документами, но слова будут немножко изменены, но суть их останется".
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Депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР) в 2013 году заявлял, что в Госдуме готовят поправки в закон "О донорстве", согласно которым в группу риска будут включены люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а при сдаче крови обязательным станет вопрос, является ли человек гомосексуалистом. Однако руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД профессор Алексей Мазус заявлял РИА Новости, что качество проверки донорской крови и ее компонентов в России соответствует европейским стандартам, что позволяет делать переливание крови безопасным вне зависимости от сексуальной ориентации донора. Однако он подчеркнул, что любой, кто имеет повышенный риск заражения ВИЧ-СПИД, не должен быть донором.
В 2014 году США отменили существовавший с 1983 года пожизненный запрет гомосексуальным и бисексуальным мужчинам выступать донорами крови, ограничив такой запрет 12 месяцами с момента последнего однополого контакта. Аналогичные меры действуют в Швеции и Японии.
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