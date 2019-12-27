Самарская служба крови удалила с сайта запрет геям быть донорами

САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Самарская областная клиническая станция переливания крови после общественного резонанса относительно информации на ее сайте о запрете гомосексуалистам и проституткам на сдачу донорской крови в пятницу удалила эти сведения.

На сайте Самарской областной клинической станции переливания крови в подразделе "Противопоказания" раздела "Для донора" указывалось, что абсолютное ограничение от сдачи крови накладывается на "лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)". Уточнялось, что эти требования соответствуют приказу Минздрава РФ от 14 сентября 2001 года "Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов". Подобные ограничения вызвали критику в соцсетях, учитывая, что из самого приказа Минздрава с 2008 года это ограничение исключено.

Противопоказания для гомосексуалистов на сайте самарской службы крови присутствовали в 12.50 мск в пятницу, позднее попытки войти на сайт выдавали ошибку, а к 18.00 (17.00 мск) соответствующий подраздел сайта был актуализирован, из него исчезли ограничения на сдачу крови гомосексуалистам и проституткам.

Ранее в пятницу директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов заявил РИА Новости, что запрет гомосексуалистам и проституткам на сдачу донорской крови объясняется тем, что учреждение стоит на защите людей, которые нуждаются в безопасных компонентах крови. По его словам, указанные на сайте ограничения связаны "с имеющимися правовыми нормативными документами, но слова будут немножко изменены, но суть их останется".

Депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР) в 2013 году заявлял, что в Госдуме готовят поправки в закон "О донорстве", согласно которым в группу риска будут включены люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а при сдаче крови обязательным станет вопрос, является ли человек гомосексуалистом. Однако руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД профессор Алексей Мазус заявлял РИА Новости, что качество проверки донорской крови и ее компонентов в России соответствует европейским стандартам, что позволяет делать переливание крови безопасным вне зависимости от сексуальной ориентации донора. Однако он подчеркнул, что любой, кто имеет повышенный риск заражения ВИЧ-СПИД, не должен быть донором.