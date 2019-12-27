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Минтруд напомнил нормы закона при переносе рабочего дня с 31 декабря
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РИА Новости

Минтруд напомнил нормы закона при переносе рабочего дня с 31 декабря

17:42 27.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России направило в регионы письмо с напоминанием о нормах законодательства в связи с переносом в ряде субъектов рабочего дня с 31 декабря на выходной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
Ранее СМИ сообщили, что в начале текущей недели правительства регионов, где последний день года был объявлен выходным, получили от Минтруда требования направить объяснения, на каком основании был совершен перенос с 31 декабря на выходной.
"В связи с переносами в отдельных субъектах Российской Федерации рабочего дня 31 декабря 2019 года на выходной день декабря Минтруд России направил в регионы письмо с напоминанием о соблюдении норм трудового законодательства", - сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно сообщению, установление 31 декабря 2019 года нерабочим днем вместо отработанного выходного дня является привлечением работников к работе в выходной день с предоставлением дня отдыха и оплатой.
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