Минтруд напомнил нормы закона при переносе рабочего дня с 31 декабря

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России направило в регионы письмо с напоминанием о нормах законодательства в связи с переносом в ряде субъектов рабочего дня с 31 декабря на выходной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Ранее СМИ сообщили, что в начале текущей недели правительства регионов, где последний день года был объявлен выходным, получили от Минтруда требования направить объяснения, на каком основании был совершен перенос с 31 декабря на выходной.

"В связи с переносами в отдельных субъектах Российской Федерации рабочего дня 31 декабря 2019 года на выходной день декабря Минтруд России направил в регионы письмо с напоминанием о соблюдении норм трудового законодательства", - сообщили в пресс-службе министерства.