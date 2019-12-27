Кабмин утвердил состав комиссии по владению аудиовизуальными сервисами

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав комиссии по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса, председателем комиссии назначен вице-премьер Константин Чуйченко , соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса", - говорится в документе.

Председателем комиссии назначен Константин Чуйченко, его заместителем - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков . Ответственным секретарем комиссии стал заместитель Носкова Алексей Волин

Задачей комиссии, как говорится в документе, является принятие решений о согласовании владения, управления либо прямого или косвенного контроля в отношении более чем 20% в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, иностранных компаний, которые в совокупности или каждый в отдельности владеют информационным ресурсом.