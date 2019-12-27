Кабмин утвердил состав комиссии по владению аудиовизуальными сервисами

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав комиссии по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса, председателем комиссии назначен вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса", - говорится в документе.
Председателем комиссии назначен Константин Чуйченко, его заместителем - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Ответственным секретарем комиссии стал заместитель Носкова Алексей Волин.
В состав комиссии также вошли руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. С пометкой "по согласованию" в списке указаны генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст, генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко, начальник управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина и другие.
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Задачей комиссии, как говорится в документе, является принятие решений о согласовании владения, управления либо прямого или косвенного контроля в отношении более чем 20% в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, иностранных компаний, которые в совокупности или каждый в отдельности владеют информационным ресурсом.
Комиссия будет иметь право запрашивать у федеральных ведомств и организаций материалы и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию, привлекать в установленном порядке к своей работе чиновников и представителей организаций для проработки вопросов, выносимых на ее рассмотрение, создавать рабочие группы.