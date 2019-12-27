Партия Порошенко потребовала возбудить дело против экс-директора ГБР

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований, назначив временно исполняющего обязанности директора ведомства депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа", главу комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
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"Партия "Европейская Солидарность" приветствует увольнение дискредитированного председателя ГБР Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное дело за совершенные Трубой преступления", - говорится в заявлении партии, опубликованной в пятницу на сайте.
В партии считают, что "обязательным условием очистки Госбюро является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР". "Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию", - говорится в сообщении.
Также в политсиле заявляют, что к уголовной ответственности нужно привлечь всех, кто присутствует на "пленках Трубы".
Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком.
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