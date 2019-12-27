Партия Порошенко потребовала возбудить дело против экс-директора ГБР

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против бывшего директора Госбюро расследований Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований, назначив временно исполняющего обязанности директора ведомства депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа", главу комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

"Партия "Европейская Солидарность" приветствует увольнение дискредитированного председателя ГБР Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное дело за совершенные Трубой преступления", - говорится в заявлении партии, опубликованной в пятницу на сайте.

В партии считают, что "обязательным условием очистки Госбюро является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР". "Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию", - говорится в сообщении.

Также в политсиле заявляют, что к уголовной ответственности нужно привлечь всех, кто присутствует на "пленках Трубы".