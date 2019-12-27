Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T17:38+0300
https://ria.ru/20191227/1562955073.html
Партия Порошенко потребовала возбудить дело против экс-директора ГБР
https://cdn24.img.ria.ru/images/155594/55/1555945503_0:433:2871:2047_1036x0_80_0_0_9b7aaca732c8ed9b672dc853c9dd9f3a.jpg
РИА Новости

Партия Порошенко потребовала возбудить дело против экс-директора ГБР

17:38 27.12.2019
1631
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований, назначив временно исполняющего обязанности директора ведомства депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа", главу комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Вчера, 15:10
Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу
"Партия "Европейская Солидарность" приветствует увольнение дискредитированного председателя ГБР Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное дело за совершенные Трубой преступления", - говорится в заявлении партии, опубликованной в пятницу на сайте.
В партии считают, что "обязательным условием очистки Госбюро является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР". "Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию", - говорится в сообщении.
Также в политсиле заявляют, что к уголовной ответственности нужно привлечь всех, кто присутствует на "пленках Трубы".
Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
15 декабря, 12:00
Госбюро расследований Украины ведет 15 дел, где фигурирует Порошенко
3410011
Обсудить 1
Роман ТрубаЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Владимира Зеленского ответил РИА Новости на запрос об интервью
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский уволил экс-главу СБУ с военной службы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Порт в городе Керчь
В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Зеленский назвал большой победой выплату "Газпромом" $2,9 миллиарда
Дума, Сирия
WikiLeaks опубликовал новые документы по "химатаке" в Думе
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Президент РФ Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния