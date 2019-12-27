Московские спасатели поздравили пациентов Морозовской больницы

Сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в составе 60 человек в нарядах Дедов Морозов высадились на крыше Морозовской больницы и затем с помощью специального снаряжения спустились к окнам больничных палат, чтобы поздравить детей, добавили в пресс-службе.