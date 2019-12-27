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Московские спасатели поздравили пациентов Морозовской больницы
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РИА Новости

Московские спасатели поздравили пациентов Морозовской больницы

17:39 27.12.2019 (обновлено: 17:45 27.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в костюмах Дедов Морозов поздравляют пациентов Морозовской детской больницы
Сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в костюмах Дедов Морозов поздравляют пациентов Морозовской детской больницы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Недвижимость. Московские спасатели в пятницу провели праздничную акцию для пациентов детских отделений Морозовской больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций столицы.
Сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в составе 60 человек в нарядах Дедов Морозов высадились на крыше Морозовской больницы и затем с помощью специального снаряжения спустились к окнам больничных палат, чтобы поздравить детей, добавили в пресс-службе.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в костюме Деда Мороза поздравляет пациентов Морозовской детской больницы
Сотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в костюме Деда Мороза поздравляет пациентов Морозовской детской больницы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в костюме Деда Мороза поздравляет пациентов Морозовской детской больницы
"Акция проводится уже третий год подряд. Это наше поздравление маленьким пациентам больницы и работникам медицинского учреждения", - отмечается в сообщении.
Помимо спасателей в костюмах Дедов Морозов, с пациентами Морозовской больницы пообщались профессиональные психологи в нарядах Снегурочек. Детям московские спасатели вручили новогодние сладкие подарки и книжки, добавили в пресс-службе.
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