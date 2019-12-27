Группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Троллейбус"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Музыканты Музыканты группы "Кино" , которые в 2020 году дадут два концерта, выпустили новый клип на песню "Троллейбус", ролик опубликован на официальном YouTube-канале коллектива.

Музыканты "Кино" Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также бас-гитарист Александр Титов и барабанщик проекта "Симфоническое Кино" Олег Шунцов в 2020 году дадут два концерта в Петербурге (31 октября) и Москве (21 ноября). Голос Цоя на этих концертах, продюсером которых выступает сын музыканта Александр Цой, будет звучать в записи, использование голографического образа не планируется.

Песня "Троллейбус" Виктора Цоя входила в несколько альбомов коллектива в разных версиях, в том числе, акустической и электрической. Новый клип снят в студийной обстановке, он показывает репетицию группы "Кино". Инструментальные партии были заново сыграны в 2019 году.

В состав "Кино" входили лидер группы Виктор Цой, погибший 29 лет назад, а также гитаристы Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и барабанщик Георгий Гурьянов, который скончался от рака в июле 2013 года.