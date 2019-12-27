Группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Троллейбус"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Музыканты группы "Кино", которые в 2020 году дадут два концерта, выпустили новый клип на песню "Троллейбус", ролик опубликован на официальном YouTube-канале коллектива.
Музыканты "Кино" Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также бас-гитарист Александр Титов и барабанщик проекта "Симфоническое Кино" Олег Шунцов в 2020 году дадут два концерта в Петербурге (31 октября) и Москве (21 ноября). Голос Цоя на этих концертах, продюсером которых выступает сын музыканта Александр Цой, будет звучать в записи, использование голографического образа не планируется.
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Песня "Троллейбус" Виктора Цоя входила в несколько альбомов коллектива в разных версиях, в том числе, акустической и электрической. Новый клип снят в студийной обстановке, он показывает репетицию группы "Кино". Инструментальные партии были заново сыграны в 2019 году.
В состав "Кино" входили лидер группы Виктор Цой, погибший 29 лет назад, а также гитаристы Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и барабанщик Георгий Гурьянов, который скончался от рака в июле 2013 года.
Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года. В 1981 году в возрасте 19 лет основал "Кино" - одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором текстов и музыки. За это время было выпущено более сотни песен, несколько сборников и концертных записей. Цой погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года. После его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование.
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