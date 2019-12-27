Правительство подготовило новые правила техосмотра автобусов

В начале марта глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников объявил, что сотрудников ГИБДД уже в ближайшее время вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, что должно снизить риск ДТП. Меру приняли после череды крупных аварий с автобусами в российских регионах.

"Настоящие правила устанавливают порядок организации и проведения технического осмотра автобусов, включая оценку соответствия транспортных средств (в том числе их частей, дополнительного оборудования) обязательным требованиям безопасности транспортных средств", - указывается в документе.

В частности, документ предусматривает обязательное участие сотрудника ГИБДД при техосмотре автобусов. Поэтому оператор, который будет проводить осмотр, должен будет предоставить инспектору возможность использования средств технического диагностирования и вычислительной техники при ТО.

В то же время на сотрудника ГИБДД возлагается обязанность проверять результаты технической диагностики автобуса, соответствие данных транспортного средства указанным в регистрационных документах. Кроме того, инспектор обязан будет проверить данные водителя автобуса по информационным учетам МВД РФ.

"При обнаружении признаков подделки представленных документов, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на автобусах организациями-изготовителями, несоответствия номеров агрегатов представленным документам или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении автобусов, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных), органом внутренних дел осуществляется проверка и принятие решения в порядке, установленном законодательством РФ", - уточняется в проекте постановления.