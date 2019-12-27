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Религия и мировоззрение
2019-12-27T17:24+0300
https://ria.ru/20191227/1562954264.html
Патриарх назвал Волчек обладательницей яркого артистического дарования
https://cdn22.img.ria.ru/images/156290/68/1562906809_0:91:2222:1341_1036x0_80_0_0_3a56fa5d889752c12b2f2650159e90c6.jpg
РИА Новости

Патриарх назвал Волчек обладательницей яркого артистического дарования

17:24 27.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, которую он назвал обладательницей "яркого и самобытного артистического дарования".
Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в четверг в Боткинской больнице в Москве, куда ее госпитализировали из-за воспаления легких. Ей было 86 лет.
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
Вчера, 16:55Культура
Театр "Современник" перенес время начала прощания с Галиной Волчек
"Галина Борисовна входит в число выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства. Большую часть жизни почившая посвятила театру "Современник". Во многом благодаря ее усилиям и таланту "Современник" стал одним из наиболее известных творческих коллективов страны. Выражаю родным, близким и коллегам Г.Б. Волчек свои искренние соболезнования", - говорится в обращении патриарха, которое публикует сайт Русской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеУмерла Галина ВолчекНовости культурыНовости - Религия и мировоззрениеГалина ВолчекПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьСовременник (театр)Культурарелигия
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