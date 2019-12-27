Патриарх назвал Волчек обладательницей яркого артистического дарования

"Галина Борисовна входит в число выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства. Большую часть жизни почившая посвятила театру "Современник". Во многом благодаря ее усилиям и таланту "Современник" стал одним из наиболее известных творческих коллективов страны. Выражаю родным, близким и коллегам Г.Б. Волчек свои искренние соболезнования", - говорится в обращении патриарха, которое публикует сайт Русской православной церкви.