В Китае признали запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" успешным

ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Пуск самой мощной на данный момент китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником связи "Шицзянь-20", осуществленный в пятницу, признан успешным, заявили в Национальном космическом управлении Пуск самой мощной на данный момент китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником связи "Шицзянь-20", осуществленный в пятницу, признан успешным, заявили в Национальном космическом управлении КНР

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в 20.45 по местному времени (15.45 мск), и примерно через 2220 секунд спутник вышел на заданную орбиту с параметрами 192 километра (перигей) на 68 тысяч километров (апогей).

"Миссия признана успешной", - говорится в заявлении ведомства.

"Чанчжэн-5" - самая мощная китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени - пять метров, а стартовая масса 870 тонн. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза, а на геостационарную переходную орбиту – до 14 тонн. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используются жидкий кислород и жидкий водород.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" играет крайне важную роль в будущем китайской программы пилотируемых полетов и исследований дальнего космоса. Впервые пуск ракеты-носителя "Великий поход-5" был совершен 3 ноября 2016 года и был успешным, однако во время второго пуска в 2017 году произошла авария из-за неполадок в двигателе первой ступени, в результате был потерян спутник связи "Шицзянь-18".

Коммуникационный спутник "Шицзянь-20" весом около 8 тонн стал первым китайским космическим аппаратом, основанным на новой платформе DFH-5. По сведениям космического управления, на данный момент это самый тяжелый и передовой спутник Китая на данной орбите. С его помощью планируется провести ряд экспериментов, в том числе со связью, а также тестирование полимеров с "эффектом памяти".

"Чанчжэн-5" в следующем году планируется использовать сразу в трех важнейших миссиях китайской космической программы. Она должна будет доставить на Луну зонд "Чанъэ-5" для сбора образцов лунного грунта, после чего зонд должен вернуться на Землю. Второй миссией станет запуск первого китайского марсохода на поверхность Красной планеты, а третьей - вывод на орбиту базового модуля "Тяньхэ" для строительства китайской космической станции.