"Ильюшин" назвал возможные сроки начала серийного производство Ил-112В

"Предприятия дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолета в 2022 году. Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более 10 самолетов Ил-112В в год", - говорится в сообщении.

В настоящее время на летно-испытательной станции ПАО "ВАСО" (входит в состав дивизиона транспортной авиации ОАК) приступили к отработкам систем самолета в рамках заводских испытаний Ил-112В. "После первого полета в рамках подготовки к предварительным испытаниям на воздушном судне была установлена система бортовых измерений, проведен ряд доработок, проработаны решения по оптимизации взлетной массы", - сказали в "Ильюшине".

Второй опытный образец Ил-112В, предназначенный для прочностных и ресурсных испытаний, находится в ЦАГИ. "В производство заложены третья и четвертая опытные машины. В настоящее время их изготовление находится на этапах заготовительно-штамповочного и механического производства, изготавливаются детали агрегатов. В рамках программы реализованы необходимые мероприятия по доработке конструкторской документации и снижению веса конструкции. Эти самолеты будут соответствовать требованиям технического задания министерства обороны РФ", - сообщил генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Он добавил, что производство опытных машин планируется завершить к концу 2021 года. В 2022-м самолеты присоединятся к программе летных испытаний.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В - первое грузовое воздушное судно, разработанное в России с нуля в постсоветское время. Новый военно-транспортный самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26.