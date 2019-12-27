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"Ильюшин" назвал возможные сроки начала серийного производство Ил-112В
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РИА Новости

"Ильюшин" назвал возможные сроки начала серийного производство Ил-112В

17:20 27.12.2019
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© пресс-служба ОАК/ ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян / Перейти в фотобанкНовейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
© пресс-служба ОАК/ ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Серийное производство легких военно-транспортных самолетов Ил-112В может начаться с 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе авиационного комплекса им. Ильюшина.
"Предприятия дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолета в 2022 году. Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более 10 самолетов Ил-112В в год", - говорится в сообщении.
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В настоящее время на летно-испытательной станции ПАО "ВАСО" (входит в состав дивизиона транспортной авиации ОАК) приступили к отработкам систем самолета в рамках заводских испытаний Ил-112В. "После первого полета в рамках подготовки к предварительным испытаниям на воздушном судне была установлена система бортовых измерений, проведен ряд доработок, проработаны решения по оптимизации взлетной массы", - сказали в "Ильюшине".
Второй опытный образец Ил-112В, предназначенный для прочностных и ресурсных испытаний, находится в ЦАГИ. "В производство заложены третья и четвертая опытные машины. В настоящее время их изготовление находится на этапах заготовительно-штамповочного и механического производства, изготавливаются детали агрегатов. В рамках программы реализованы необходимые мероприятия по доработке конструкторской документации и снижению веса конструкции. Эти самолеты будут соответствовать требованиям технического задания министерства обороны РФ", - сообщил генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
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Он добавил, что производство опытных машин планируется завершить к концу 2021 года. В 2022-м самолеты присоединятся к программе летных испытаний.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В - первое грузовое воздушное судно, разработанное в России с нуля в постсоветское время. Новый военно-транспортный самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26.
Ил-112В сможет заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО, в автоматическом режиме. Предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая взлетно-посадочные полосы с грунтовым покрытием.
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Ил-112Объединенная авиастроительная корпорацияАвиационный комплекс имени С. В. ИльюшинаРоссияБезопасностьЭкономика
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