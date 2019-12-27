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Терминал С в Шереметьево откроют 17 января
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РИА Новости

Терминал С в Шереметьево откроют 17 января

17:17 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует открыть международный терминал C (первый этап) 17 января, сообщает пресс-служба аэропорта.
"Приглашаем вас на открытие нового международного терминала С (1 этап), рассчитанного на обслуживание 20 миллионов пассажиров ежегодно. Событие запланировано на 17 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Вчера, 11:21
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Терминал С " Шереметьево " был закрыт на реконструкцию с 1 апреля 2017 года. Реконструированный терминал вместе с терминалом B составят Северный терминальный комплекс аэропорта.
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МоскваШереметьево (аэропорт)Экономика
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