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Путин обсудил c президентом Египта урегулирование кризиса в Ливии
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РИА Новости

Путин обсудил c президентом Египта урегулирование кризиса в Ливии

17:16 27.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону урегулирование кризиса в Ливии и условились о координации для стабилизации обстановки в этой стране, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве. Отмечена важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры условились о продолжении контактов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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