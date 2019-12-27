Путин обсудил c президентом Египта урегулирование кризиса в Ливии

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону урегулирование кризиса в Ливии и условились о координации для стабилизации обстановки в этой стране, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве. Отмечена важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры условились о продолжении контактов.