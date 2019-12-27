Сербские парламентарии устроили потасовку из-за событий в Черногории

БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Двое оппозиционных депутатов из партии "Двери" спровоцировали в пятницу потасовку в зале заседаний парламента Двое оппозиционных депутатов из партии "Двери" спровоцировали в пятницу потасовку в зале заседаний парламента Сербии , передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиционеры Бошко Обрадович и Иван Костич пришли в парламент, чтобы выразить недовольство действиями властей Сербии, которые, по их оценке, недостаточно реагируют на принятие спорного закона о свободе вероисповедания в соседней Черногории и на аресты черногорских оппозиционеров.

Народные избранники продемонстрировали всем присутствующим и на камеры трансляции соответствующие транспаранты. Спустя примерно две минуты после начала своей акции они были атакованы лидером парламентской фракции правящей Сербской прогрессивной партии Александром Мартиновичем с соратниками.

Возникла небольшая потасовка и дискуссия на повышенных тонах, а в гуще событий в определенный момент оказался и министр обороны Сербии Александр Вулин. Спикер парламента Майя Гойкович прервала заседание и призвала коллег не реагировать на "заранее подготовленную провокацию" Обрадовича. После этого оппозиционеров вывели из зала.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта, трое из них остаются под стражей.