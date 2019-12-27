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Сербские парламентарии устроили потасовку из-за событий в Черногории
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РИА Новости

Сербские парламентарии устроили потасовку из-за событий в Черногории

17:14 27.12.2019 (обновлено: 17:21 27.12.2019)
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© Fotolia / krutenyukПарламент Сербии в Белграде
Парламент Сербии в Белграде
© Fotolia / krutenyuk
БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Двое оппозиционных депутатов из партии "Двери" спровоцировали в пятницу потасовку в зале заседаний парламента Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры Бошко Обрадович и Иван Костич пришли в парламент, чтобы выразить недовольство действиями властей Сербии, которые, по их оценке, недостаточно реагируют на принятие спорного закона о свободе вероисповедания в соседней Черногории и на аресты черногорских оппозиционеров.
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Народные избранники продемонстрировали всем присутствующим и на камеры трансляции соответствующие транспаранты. Спустя примерно две минуты после начала своей акции они были атакованы лидером парламентской фракции правящей Сербской прогрессивной партии Александром Мартиновичем с соратниками.
Возникла небольшая потасовка и дискуссия на повышенных тонах, а в гуще событий в определенный момент оказался и министр обороны Сербии Александр Вулин. Спикер парламента Майя Гойкович прервала заседание и призвала коллег не реагировать на "заранее подготовленную провокацию" Обрадовича. После этого оппозиционеров вывели из зала.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта, трое из них остаются под стражей.
В Сербской православной церкви опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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