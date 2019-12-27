В Москве украли автомобиль, предположительно, принадлежавший Сталину

Ралли классических автомобилей проходило в Москве 19 мая.
На фото: Cadillac Eldorado 1978 года выпуска.
Ралли классических автомобилей проходило в Москве 19 мая.
На фото: Cadillac Eldorado 1978 года выпуска.
В ралли участвовали автомобили, сошедшие с конвейера до 1979 года.
В ралли участвовали автомобили, сошедшие с конвейера до 1979 года.
В зачете "Ветеран" соревновались автомобили, выпущенные до 1949 года включительно.
В зачете "Ветеран" соревновались автомобили, выпущенные до 1949 года включительно.
В категорию Old Timer попали машины, созданные в 1950—1973 годах.
В категорию Old Timer попали машины, созданные в 1950—1973 годах.
Авто 1974—1979 года выпуска объединили в категорию Young Timer.
Авто 1974—1979 года выпуска объединили в категорию Young Timer.
Водителям предстояло проехать около 80 километров по центру города.
Водителям предстояло проехать около 80 километров по центру города.
Чтобы понять, куда ехать, надо было проявить смекалку.
Чтобы понять, куда ехать, надо было проявить смекалку.
Chevrolet 1962 Corvette GM на ралли в Москве.
Автомобиль Москвич-412 (1967 по 1977 гг. выпуска).
Автомобиль Москвич-412 (1967 по 1977 гг. выпуска).
Ретроавтомобиль, который принимает участие в ралли.
Ретроавтомобиль, который принимает участие в ралли.
Chevrolet Camaro Z28 (1975-1979 гг. выпуска).
Ралли классических автомобилей проходило в Москве 19 мая.
На фото: Cadillac Eldorado 1978 года выпуска.
В ралли участвовали автомобили, сошедшие с конвейера до 1979 года.
В зачете "Ветеран" соревновались автомобили, выпущенные до 1949 года включительно.
В категорию Old Timer попали машины, созданные в 1950—1973 годах.
Авто 1974—1979 года выпуска объединили в категорию Young Timer.
Водителям предстояло проехать около 80 километров по центру города.
Чтобы понять, куда ехать, надо было проявить смекалку.
Chevrolet 1962 Corvette GM на ралли в Москве.
Автомобиль Москвич-412 (1967 по 1977 гг. выпуска).
Ретроавтомобиль, который принимает участие в ралли.
Chevrolet Camaro Z28 (1975-1979 гг. выпуска).