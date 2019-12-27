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2019-12-27T17:10+0300
https://ria.ru/20191227/1562953511.html
В Москве украли автомобиль, предположительно, принадлежавший Сталину
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РИА Новости

В Москве украли автомобиль, предположительно, принадлежавший Сталину

17:10 27.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУ новой автомашины "ЗИС-101"
У новой автомашины ЗИС-101
© РИА Новости
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У новой автомашины "ЗИС-101". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства похищения раритетного автомобиля ЗИС, который, предположительно, принадлежал Иосифу Сталину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как сообщил Telegram-канал Baza, неизвестные ночью украли лимузин Сталина. Примерная стоимость раритетного автомобиля оценивается в 2,5 миллиона евро.
Конвейер легковых автомобилей ЗИС-110
15 июля 2018, 08:00
Дедушкин гараж. Сколько стоят советские автомобили в наши дни
"Сегодня в 12.40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из ГСК на Новосходненском шоссе вскрыт гаражный бокс, откуда был похищен раритетный автомобиль ЗИС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте преступления работает оперативно-следственная группа, принимаются меры к поиску и задержанию злоумышленников.
Принадлежал ли похищенный автомобиль Сталину, а также какова его стоимость, в пресс-службе не уточняют.
"Принадлежность похищенного раритетного автомобиля и его стоимость станут известны после того, как правоохранительные органы получат документы владельца", - пояснили в ведомстве.
Пробег с секретом: ралли ретроавтомобилей в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ралли классических автомобилей проходило в Москве 19 мая.

На фото: Cadillac Eldorado 1978 года выпуска.

Участники в автомобиле Cadillac Eldorado 1978 года выпуска принимают участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
1 из 15

Ралли классических автомобилей проходило в Москве 19 мая.

На фото: Cadillac Eldorado 1978 года выпуска.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пробег стартовал у гостиницы "Метрополь".

Девушка у автомобиля Mercedes-Benz Ретро 1961-65 220 SE Coupe, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
2 из 15

Пробег стартовал у гостиницы "Метрополь".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ралли участвовали автомобили, сошедшие с конвейера до 1979 года.

Участники в автомобиле Chevrolet 1962 Corvette GM принимают участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
3 из 15

В ралли участвовали автомобили, сошедшие с конвейера до 1979 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Машины разделили на три категории.

Девушка в автомобиле Mercedes Benz Type 300 Mercedes W186, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
4 из 15

Машины разделили на три категории.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В зачете "Ветеран" соревновались автомобили, выпущенные до 1949 года включительно.

Девушка у автомобиля ГАЗ-21 Волга на выставке классических ретро-автомобилей в Москве
5 из 15

В зачете "Ветеран" соревновались автомобили, выпущенные до 1949 года включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В категорию Old Timer попали машины, созданные в 1950—1973 годах.

Автомобиль Chevrolet Camaro Z28 (1975-1979 гг. выпуска), который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
6 из 15

В категорию Old Timer попали машины, созданные в 1950—1973 годах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Авто 1974—1979 года выпуска объединили в категорию Young Timer.

Девушка у автомобиля Mercedes Benz Type 300 Mercedes W186, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
7 из 15

Авто 1974—1979 года выпуска объединили в категорию Young Timer.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Водителям предстояло проехать около 80 километров по центру города.

Участники в автомобиле Cadillac Sixty two Convertible 1940 года принимают участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
8 из 15

Водителям предстояло проехать около 80 километров по центру города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чтобы понять, куда ехать, надо было проявить смекалку.

Девушка у автомобиля Cadillac Eldorado 1978 года выпуска, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
9 из 15

Чтобы понять, куда ехать, надо было проявить смекалку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Маршрут был зашифрован в дорожной карте.

Собака в автомобиле Mercedes-Benz 300SL Roadster US spec, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
10 из 15

Маршрут был зашифрован в дорожной карте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Chevrolet 1962 Corvette GM на ралли в Москве.

Девушка в автомобиле Chevrolet 1962 Corvette GM, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
11 из 15

Chevrolet 1962 Corvette GM на ралли в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Автомобиль Москвич-412 (1967 по 1977 гг. выпуска).

Автомобиль Москвич-412 (1967 по 1977 гг. выпуска), который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
12 из 15

Автомобиль Москвич-412 (1967 по 1977 гг. выпуска).

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ретроавтомобиль, который принимает участие в ралли.

Девочка в ретро автомобиле, который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
13 из 15

Ретроавтомобиль, который принимает участие в ралли.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Автомобиль ЗАЗ-965А (1962—1969 гг. выпуска).

Участница в автомобиле ЗАЗ-965А (1962—1969 гг. выпуска) принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
14 из 15

Автомобиль ЗАЗ-965А (1962—1969 гг. выпуска).

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Chevrolet Camaro Z28 (1975-1979 гг. выпуска).

Девушка у автомобиля Chevrolet Camaro Z28 (1975-1979 гг. выпуска), который принимает участие в ралли классических ретро-автомобилей в Москве
15 из 15

Chevrolet Camaro Z28 (1975-1979 гг. выпуска).

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Ралли классических автомобилей проходило в Москве 19 мая.

На фото: Cadillac Eldorado 1978 года выпуска.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Пробег стартовал у гостиницы "Метрополь".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

В ралли участвовали автомобили, сошедшие с конвейера до 1979 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Машины разделили на три категории.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

В зачете "Ветеран" соревновались автомобили, выпущенные до 1949 года включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 15

В категорию Old Timer попали машины, созданные в 1950—1973 годах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Авто 1974—1979 года выпуска объединили в категорию Young Timer.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Водителям предстояло проехать около 80 километров по центру города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Чтобы понять, куда ехать, надо было проявить смекалку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Маршрут был зашифрован в дорожной карте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Chevrolet 1962 Corvette GM на ралли в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Автомобиль Москвич-412 (1967 по 1977 гг. выпуска).

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Ретроавтомобиль, который принимает участие в ралли.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Автомобиль ЗАЗ-965А (1962—1969 гг. выпуска).

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Chevrolet Camaro Z28 (1975-1979 гг. выпуска).

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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