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В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу
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РИА Новости

В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу

17:11 27.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс раскритиковал президента США Дональда Трампа за санкции против "Северного потока — 2".
"Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Это абсолютно недопустимо. Так не обращаются друг с другом", — сказал Вальтер-Борьянс в интервью Passauer Neue Presse.
Он подчеркнул, что Вашингтон не должен участвовать в принятии решений по газопроводу.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
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Норберт Вальтер-БорьянсСеверный поток — 2Дональд ТрампГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это абсолютно недопустимо. Так не обращаются друг с другом... Эй, друг, а кто тебе сказал, что ты - друг? Вассал, а с ними только так и обращаются!
27 декабря, 17:17
Von Stirliz
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