Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны.
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"Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения", - говорится в сообщении.