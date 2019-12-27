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Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения
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РИА Новости

Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

17:08 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны.
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"Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения", - говорится в сообщении.
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Абдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинРоссияЕгипетПолитика
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