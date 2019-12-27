Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны.

В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов

В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов

"Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения", - говорится в сообщении.