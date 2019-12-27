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Театр "Современник" изменит репертуар в связи с кончиной Галины Волчек
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РИА Новости

Театр "Современник" изменит репертуар в связи с кончиной Галины Волчек

17:02 27.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковХудожественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Современник" вносит изменения в текущий репертуар в связи с кончиной народной артистки СССР и художественного руководителя театра Галины Волчек, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Волчек скончалась в больнице в Москве, она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
По словам представителя пресс-службы, все ранее заявленные спектакли состоятся 27,28 и 29 декабря. "Это "Три товарища", "Пигмалион" и "Три сестры", - сказала она, добавив, что эти спектакли в разные годы поставила Волчек.
Коллектив театра "Современник", обращаясь к своему зрителю, говорит, что каждый, кто придет в эти вечера в театр, и каждый из современниковцев, кто выйдет на сцену, соприкоснутся с той невероятной любовью к людям, которую Волчек передавала через каждый актерский жест, каждую мизансцену.
"В эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Борисовны Волчек", - подчеркнули в пресс-службе театра.
Там добавили, что 30 декабря спектакль "С наступающим" будет отменен, поскольку играть веселую новогоднюю комедию в такие дни невозможно.
Цветы в фойе Московского театра Современник
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)Москва
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