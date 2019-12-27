На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"

Отмечается, что увидеть сразу все самые яркие элементы праздничного оформления города можно в течение месяца в "Галерее под открытым небом" на центральной аллее Тверского бульвара. Выставка продлится до 24 января 2020 года.

"Над созданием новогодней атмосферы в столице трудятся тысячи специалистов: от художников и конструкторов до электриков и монтажников. Совсем недавно мы отметили День энергетика, и эта выставка – наш небольшой подарок всем, кто своими руками создает праздничное настроение жителям и гостям столицы", - отметил Бирюков.