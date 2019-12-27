На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фотовыставка "Огни Москвы" открылась на Тверском бульваре, она посвящена новогоднему оформлению столицы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня на Тверском бульваре заработала фотовыставка "Огни Москвы" о новогоднем оформлении столицы. В преддверии Нового года и Рождества совершается волшебное преображение города. Всего в этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили более 4 000 световых и объемно-декоративных конструкций и более 300 искусственных новогодних елей во всех административных округах города", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что увидеть сразу все самые яркие элементы праздничного оформления города можно в течение месяца в "Галерее под открытым небом" на центральной аллее Тверского бульвара. Выставка продлится до 24 января 2020 года.
"Над созданием новогодней атмосферы в столице трудятся тысячи специалистов: от художников и конструкторов до электриков и монтажников. Совсем недавно мы отметили День энергетика, и эта выставка – наш небольшой подарок всем, кто своими руками создает праздничное настроение жителям и гостям столицы", - отметил Бирюков.
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыФотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
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Фотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыФотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
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Фотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыФотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
3 из 3
Фотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
1 из 3
Фотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
2 из 3
Фотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
3 из 3
Фотовыставка "Огни Москвы" на Тверском бульваре
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы